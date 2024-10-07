Где расположена Феодосия, в которой ВСУ поразили наибольшую нефтебазу в оккупированном Крыму

Ночью 7 октября в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Силы обороны поразили российскую нефтебазу в Феодосии.

Это уже подтвердили в Генштабе ВСУ. Где расположена Феодосия на карте, показывает 24 Канал.

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Феодосия на карте

Этой ночью украинские защитники поразили очередной важный объект российских захватчиков. В частности, нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу агрессора, расположенный во временно оккупированной Феодосии.

В районе нефтебазы вспыхнул масштабный пожар. Последствия поражения уточняются.

Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в частности, и для обеспечения потребностей оккупационной армии России,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Также уточнили, что задачу выполнили подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Военные добавили, что меры по подрыву военно-экономического потенциала России продолжаются.

Заметим, Феодосия – украинский город, центр Феодосийского района Автономной Республики Крым. Расположен в юго-восточной части полуострова на берегу Черного моря на временно оккупированной территории Украины.

Согласно самым коротким маршрутам на гугл-картах, от Феодосии до Одессы – не менее 550 километров, до Херсона – более 340, Николаева – более 400, Запорожья – более 480, а до Киева – более 830 километров.

Где расположена Феодосия: смотрите на карте