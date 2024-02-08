Фермер из Запорожья восстановил мельничное дело прадеда-казака, которого оккупанты вывезли в Сибирь

Фермер Александр Орехин вынужден был покинуть собственное дело на Запорожье из-за российской оккупации. Став переселенцем, он решил развить мучное дело в другой области. В процессе он узнал, что его прадед был мельником, но его раскулачили и депортировали в Сибирь.

Когда органическая ферма Александра Орехина в Запорожье оказалась во временной оккупации, он был вынужден уехать, а работники остались следить за хозяйством. И хотя оно не претерпело разрушений, в таких условиях ферма не работает. Александр перебрался в соседнюю Днепропетровскую область и решил заняться мукомольным делом. Уже в процессе создания нового предприятия он узнал, что его прадед тоже был мельником, но его раскулачили и вывезли на Сибирь. Предприниматель рассказал ZAXID.NET историю восстановления семейного дела.

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Органические овощи в Европу

Александр Орехин из Днепрорудного Запорожской области начал интересоваться сельским хозяйством более десяти лет назад, тогда же начал выращивать органические овощи. В 2021 году он зарегистрировал фермерское хозяйство "Козак органик", которое активно развивалось.

Впоследствии понял, что уже наработал много знаний и опыта по выращиванию овощей и зерновых, и тогда я официально зарегистрировал органическую ферму. У меня маленький сын, и я хочу, чтобы он ел полезные продукты, без химии,

– говорит предприниматель.

Из овощей у Александра Орехина можно было приобрести весь борщовый набор, помидоры, баклажаны, огурцы, цукини, перцы, салаты, арбузы, дыни. Из зерновых культур фермер выращивал органическую пшеницу, рожь, просо, подсолнечник, спельту (дикую пшеницу), кукурузу для детского питания.



Перед основанием фермы Александр выучился на агронома и имел большой опыт выращивания органической продукции

В начале полномасштабного вторжения "Козак органик" имел 127 органических сертифицированных гектаров земли, трех постоянных работников, еще нанимали до 50 сезонных.

У нас было два контракта по зерновым в Германию (горчица и просо) и два больших контракта в Украине на подсолнечник и кукурузу. Еще были договоренности с сетью "Сильпо". Мы сотрудничали с нашими местными региональными сетями, чтобы популяризировать органику. И уже были планы на 2022 год высаживать ягоды,

– рассказывает Александр Орехин.

Днепрорудное оккупировали в первые дни февраля 2022 года. Александру пришлось уехать, а двое постоянных работников сейчас являются скорее охранниками, следят за территорией и выпалывают сорняки в теплицах. Предприниматель решил не засаживать поля после оккупации, поскольку полноценно работу наладить невозможно и нет рынков сбыта.



В теплицах целый год выращивали салаты

Оккупанты сразу угнали у "Козак органик" грузовой микроавтобус, а коллаборационисты делали попытки забрать поля у украинского фермера. Сейчас территория частично заминирована, поэтому работать на ней опасно.

Безглютеновая мука

Когда Александр Орехин эвакуировался в Днепропетровскую область, долго сидеть сложа руки не смог и решил заняться мукомольным делом. О покупке жерновой мельницы предприниматель начал задумываться еще 4 – 5 лет назад. Фермер получил микрогрант "На собственное дело" 250 тысяч гривен, которые надо будет вернуть налогами, также финансово помогла органическая ассоциация Германии. Доложил еще своих 150 тысяч – и купил дополнительное оборудование. Поэтому в мае 2023 года мужчина основал в арендованном помещении в Новомосковске новое предприятие.

Я хотел начать это в Днепре, но нашел здесь и хорошего работника, и хорошее место для мельницы. Когда люди узнали, чем мы занимаемся, и что мы как переселенцы лишились там всего, то охотно нам предоставили помещение и очень помогают с разными вопросами,

– говорит предприниматель.

Мельницу Александр купил в Житомире: поддерживать украинского производителя – его принципиальная позиция.

Наши житомиряне делают идеальные жерновые мельницы, я давно хотел ее приобрести у них. Всегда стараюсь покупать все украинское, чтобы оставить деньги в стране и поддерживать местных производителей, чтобы они больше развивались. Я считаю, что у нас в стране почти все могут делать качественно, любое оборудование,

– говорит бизнесмен.



Александр Орехин занялся производством органической муки

На мельнице Александр делает органическую и безглютеновую муку из пшеницы, гречки, чечевицы, ржи, спельты. Сейчас объем производства – 10 тонн в месяц, но планирует увеличить мощности. За первые два месяца работы мельничное предприятие Орехина стало частью экспортной цепочки в страны ЕС: из их муки делали сладкие палочки для детей, которые экспортируют в страны Евросоюза.

Дело прадеда-казака

Уже после начала этого дела Александр Орехин поделился новостями с мамой, и она вспомнила семейную историю.

Я не знал, кем были мои предки. Мама вспомнила, что собственную жерновую мельницу имел мой прадед. Его в 1925 году раскулачили чекисты и вывезли в Сибирь. Уже там родились его трое дочерей и моя мама, которая во взрослом возрасте переехала в Украину. Прадеда звали Роман Донченко. Сейчас я пытаюсь узнать, где именно он жил – на Днепропетровщине, Харьковщине или, может, и на Запорожье,

– рассказывает Александр.

Из скупых семейных воспоминаний мужчина знает, что прадед начал дело в 1914 году. Поэтому свое новое предприятие Орехин назвал "Мельница Донченко", а на логотипе рядом с жерновами, мельницей, полями указан 1914 – год фактического основания семейного дела, прерванного из-за круговорота истории.



На логотипе своей продукции предприниматель отметил год основания мельницы прадеда

Так я узнал, почему меня так тянуло к этой мельнице и почему я уже давно хотел именно жерновую мельницу. Я понял, что история циклична. Меня все подводило к этому – и события в жизни, и в нашей стране, чтобы я начал восстанавливать то дело, которое мой прадед начал. Прошло 100 лет, когда российская власть нас позорила, пыталась притеснять украинский народ, чтобы мы голодали, не развивались. Но теперь мы начинаем отвоевывать свои земли и возрождать то, чем занимались, ценить свои корни. Поэтому я горжусь тем, что тоже возрождаю наш украинский труд,

– говорит Александр Орехин.

Отойти от советских ГОСТов

Новое предприятие постепенно развивается, Александр Орехин имеет много других планов. Он мечтает изменить культуру потребления продуктов и приучить украинцев к качеству и здоровой продукции. Мельник отмечает, что мука, к которой мы привыкли еще от стандартов Союза, на самом деле низкого качества и пользы.

Советский Союз был большой страной, основную массу зерновых выращивали в Украине. И потом из этого украинского зерна нужно было сделать много хлеба на весь Советский Союз. Это промышленный подход. Если взять итальянскую или французскую муку, она отличается – не такая белая, как мы привыкли, а с какими-то вкраплениями. Но это натуральная, полезная, правильная мука, которую следует использовать для выпекания хлеба и других хлебобулочных изделий,

– отмечает Александр.

Поэтому, работая над своей продукцией, украинский производитель охотно показывает процесс работы, чтобы вызвать доверие и продемонстрировать качество муки.

Мы сейчас совершенствуем нашу технологию, чтобы это была уже наша украинская мука с правильными характеристиками и чтобы она очень отличалась от обычной советской. Надо достичь цели, чтобы наша мука экспортировалась в Италию, а не наоборот,

– убежден Александр.

Сырье мельник пока закупает, но уже в этом году планирует выращивать собственное зерно на поле, которое взял в аренду на Днепропетровщине. Землю уже сертифицируют по органическому стандарту и в этом году начнут засеивать. А еще предприниматель размышляет над тем, чтобы самому печь хлеб.



Безглютеновая мука из черной чечевицы

Даже после деоккупации родного Днепрорудного Александр Орехин продолжит развивать органическое сельское хозяйство и мукомольное дело на Днепропетровщине. Тем более, что дома безопасно сеять поля можно будет не сразу. Оптимистичными планами Александра на будущее является намерение, кроме производства и переработки продукции, запустить еще и туризм, связанный с мельничным делом.

У меня три образования: туризм, агрономия и сейчас дистанционно учусь в Киеве мукомольному делу. Раньше я не знал, как реализовать свою туристическую специальность. Теперь присмотрел в Запорожской области старую мельницу-ветряк 1904 года. От нее почти ничего не осталось, но я решил ее купить и восстановить. Сейчас это серая зона, линия разграничения. Я написал председателю Васильевской ОТГ, которая пока оккупирована, что намерен провести реконструкцию мельницы и сделать ее туристическим местом. Она как раз на проездной трассе к Азовскому морю, будет хорошая туристическая локация,

– мечтает Александр Орехин.

*Все фото Александра Орехина