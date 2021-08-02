Это было бы самоубийство, – Фесенко о ядерном оружии в борьбе с Россией

Часто говорят о том, что если бы у Украины было ядерное оружие – Россия бы не напала и не забрала Крым. Однако утверждать, что так и было бы – неправильно, ведь использование ядерного оружия было бы для Украины самоубийством.

Такое мнение в эфире программы "Между прочим" на 24 канале высказал политолог Владимир Фесенко. Он привел пример Израиля.

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"У них есть ядерное оружие. И что? Прекратилась атака на Израиль? Нет", – рассказал политолог.

Фесенко не считает, что ядерное оружие работает как фактор сдерживания. Более того, Украина не могла бы его использовать.

Мы – соседняя страна, последствия против нас были бы тоже. Это было бы самоубийство. Пусть коллективное, но самоубийство,

– заявил политолог.

Фесенко: Россия могла бы захватить объекты

Он считает, что Россию бы не остановило ядерное оружие Украины. Они наоборот могли бы провести спецоперацию по захвату объектов с ядерным оружием.

"На тот момент – в феврале и марте 2014 года – когда были полностью деморализованы силовые структуры, к сожалению, это было возможно. Мы потеряли Крым, половину Донбасса и так же могли захватить установки с ядерными ракетами", – пояснил Фесенко.

Он считает, что нужно проводить более жесткую политику в отношениях с союзниками, напоминать о своих интересах и требовать надлежащую компенсацию. Это не шантаж, а то, что соответствует нашей ситуации и интересам.

Россия может разместить ядерное вооружение в Крыму . В Офисе Президента заявили об объектах с материалами.

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