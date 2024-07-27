Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что пока Камала Харрис не является официальным кандидатом от Демократической партии США. Формально первый шаг сделал президент Джо Байден, который заявил, что поддерживает Харрис. А недавно она сама официально сообщила, что идет в президенты.

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Есть еще определенные бюрократические моменты. Сначала руководство Демократической партии предложит ее кандидатуру для съезда, который состоится в середине августа. Там ее должны утвердить. Также сейчас ожидают, будут ли какие-то другие формальные кандидаты. Но, вероятнее всего, Харрис будет единоличным кандидатом от Демократической партии еще до 7 августа.

Это будет как выдвижение. А утверждение кандидатуры состоится уже в середине августа на съезде Демократической партии США,

– отметил Фесенко.

Предвыборная кампания будет очень интересной

Как отметил Фесенко, вероятнее всего, между Харрис и Трампом состоятся дебаты уже в сентябре. Возможно, будет не один тур дебатов, а целых два. Трамп еще хотел пойти на Fox News, который является площадкой для республиканцев. Но неизвестно, согласятся ли на это демократы.

Сначала считали, что Харрис является достаточно вялой и нехаризматичной. Но она достаточно уверенно и энергично начала свою предвыборную кампанию. Важно, что она пробует играть на контрасте с Трампом. Свобода против эмоции, хаоса, конфликтности.

Тут контраст выбран удачно. Он направлен на всех, кто не хочет Трампа. То есть не партийный выбор, а выбор тех, кто не хочет Трампа. Шансы у Харрис появляются. Думаю, что нас ждет очень интересная, энергичная и эмоциональная избирательная кампания,

– отметил Фесенко.

Обратите внимание! По данным исследования NYT и института Siena College за Трампа готовы отдать голос 48% вероятных избирателей, а за Харрис – 47%. Среди зарегистрированных избирателей ситуация несколько иная. Там за Трампа готовы проголосовать 48%, за Харрис – 46%.