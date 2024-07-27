Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що наразі Камала Гарріс не є офіційною кандидаткою від Демократичної партії США. Формально перший крок зробив президент Джо Байден, який заявив, що підтримує Гарріс. А нещодавно вона сама офіційно повідомила, що йде в президенти.

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Є ще певні бюрократичні моменти. Спершу керівництво Демократичної партії запропонує її кандидатуру для з'їзду, який відбудеться в середині серпня. Там її мають затвердити. Також зараз очікують, чи будуть якісь інші формальні кандидати. Але, найімовірніше, Гарріс буде одноосібним кандидатом від Демократичної партії ще до 7 серпня.

Це буде як висування. А затвердження кандидатури відбудеться вже в середині серпня на з'їзді Демократичної партії США,

– зауважив Фесенко.

Передвиборча кампанія буде дуже цікавою

Як наголосив Фесенко, найімовірніше, між Гарріс та Трампом відбудуться дебати вже у вересні. Можливо, буде не один тур дебатів, а цілих два. Трамп ще хотів піти на Fox News, який є майданчиком для республіканців. Але невідомо, чи на це погодяться демократи.

Спершу вважали, що Гарріс є досить млявою та нехаризматичною. Але вона досить впевнено та енергійно розпочала свою передвиборчу кампанію. Важливо, що вона пробує грати на контрасті з Трампом. Свобода проти емоції, хаосу, конфліктності.

Тут контраст обраний вдало. Він спрямований на усіх, хто не хоче Трампа. Тобто не партійний вибір, а вибір тих, хто не хоче Трампа. Шанси у Гарріс з'являються. Думаю, що нас чекатиме дуже цікава, енергійна та емоційна виборча кампанія,

– зауважив Фесенко.

Зверніть увагу! За даними дослідження NYT та інституту Siena College за Трампа готові віддати голос 48% ймовірних виборців, а за Гарріс – 47%. Серед зареєстрованих виборців ситуація дещо інша. Там за Трампа готові проголосувати 48%, за Гарріс – 46%.