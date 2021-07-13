Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Алексей Данилов "засиял" благодаря санкциям СНБО.
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Станет ли Данилов новым главой МВД
По словам политолога, в 2021 году вырос вес не только Совета нацбезопасности и обороны, но и самого Данилова. Решение будет принимать президент, поэтому, возможно секретарь СНБО не хочет вступать с ним в диссонанс и не говорит категорическое "нет" относительно возможного назначения на должность главы МВД.
Для Данилова это риск. Мне кажется, он не в восторге от такой должности, ему комфортно на его действующей должности,
– заявил Фесенко.
Он предположил, что если его переставить на другую, чужую должность, где он не имеет такого влияния и "своих" людей, то ему определенно нужно будет время на адаптацию. Кроме того, неизвестно, как его воспримет ведомство.
Фесенко рассказал, станет ли Данилов министром: смотрите видео
Возможные изменения в МИД: главное
- В украинских СМИ 13 июля появилась информация, якобы министра внутренних дел Арсена Авакова планируют уволить.
- На его место вроде бы могут назначить Александра Данилова или Александра Ефименко, директора центра инфраструктуры МВД.
- Аваков возглавляет МВД еще с 2014 года, поэтому о его увольнении говорили неоднократно.