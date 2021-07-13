Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Олексій Данілов "засяяв" завдяки санкціям РНБО.

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Чи стане Данілов новим очільником МВС

За словами політолога, у 2021 році зросла вага не лише Ради нацбезпеки і оборони, а й самого Данілова. Рішення ухвалюватиме президент, тому, можливо секретаря РНБО не хоче вступати з ним у дисонанс й не каже категоричне "ні", щодо можливого призначення на посаду очільника МВС.

Для Данілова це ризик. Мені здається, він не в захваті такої посади, йому комфортно на його чинній посаді,

– заявив Фесенко.

Він припустив, що якщо його переставити на іншу, чужу посаду, де він немає такого впливу і "своїх" людей, то йому безумовно треба буде час на адаптацію. Крім того, невідомо, як його сприйме відомство.

Зверніть увагу! У інтерв'ю 24 каналу Олексій Данілов не дав однозначної відповіді на запитання, чи прийняв би він пропозицію очолити МВС, якби така пролунала. "У мене вистачає роботи на тій посаді зараз", – заявив він.

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