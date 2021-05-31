Каждый ребенок имеет право на счастье: на фестивале "Молодость" покажут фильм "Одни"

В рамках фестиваля "Молодость" в Киеве в среду, 2 июня, состоится премьера фильма "Одни". Презентация начнется в 15:30 в зале "Киноман".
Фильм создали в 2020 году при поддержке Госкино Украины. Короткометражку, режиссером которой является Дриз Александр, уже вскоре покажут и на 24 канале.
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О чем говорится в фильме"
Короткометражный фильм "Одни" – это глубоко социальное произведение, которое покажет зрителю детскую боль и борьбу за право быть счастливым ребенком, за право иметь полноценную семью.
С тревогой мы наблюдаем, как растет количество детей, лишенных родительского тепла. Жестокая война оставила главного героя фильма, еще совсем маленького мальчика, без любящей и искренней улыбки отца.
Но дети всегда имеют право на свое счастье. Хотя жизнь часто заставляет их уже с детства бороться за него.
Трейлер короткометражного фильма "Одни": смотрите видео
Коротко о фестивале "Молодость"
- Кинофестиваль пройдет в Киеве с 29 мая по 6 июня 2021 года.
- Официальный слоган события 2021: "В раздумьях над вечным. Не пропусти Молодость".
- В программе события – до 200 фильмов в Международном и Национальном конкурсах, Конкурсе и Внеконкурсной программе.
- Кроме фильма "Одни" Валентины Черкашиной, на фестивале представят такие короткометражки как "Последний день юности" Антона Чистякова и Романа Краснощека, "Фаза" Николая Засеева, "Нетерпимость" Станислава Битюцкого, "Rich Bitch" Маргариты Лукич, "Обними меня" Екатерины Царик .