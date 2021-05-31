Каждый ребенок имеет право на счастье: на фестивале "Молодость" покажут фильм "Одни"

В рамках фестиваля "Молодость" в Киеве в среду, 2 июня, состоится премьера фильма "Одни". Презентация начнется в 15:30 в зале "Киноман".

Фильм создали в 2020 году при поддержке Госкино Украины. Короткометражку, режиссером которой является Дриз Александр, уже вскоре покажут и на 24 канале.

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О чем говорится в фильме"

Короткометражный фильм "Одни" – это глубоко социальное произведение, которое покажет зрителю детскую боль и борьбу за право быть счастливым ребенком, за право иметь полноценную семью.

С тревогой мы наблюдаем, как растет количество детей, лишенных родительского тепла. Жестокая война оставила главного героя фильма, еще совсем маленького мальчика, без любящей и искренней улыбки отца.

Но дети всегда имеют право на свое счастье. Хотя жизнь часто заставляет их уже с детства бороться за него.

Трейлер короткометражного фильма "Одни": смотрите видео

Коротко о фестивале "Молодость"