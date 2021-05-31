Фільм створили у 2020 році за підтримки Держкіно України. Короткометражку, режисером якої є Дріз Олександр, вже незабаром покажуть і на 24 каналі.

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Про що мовиться у фільмі

Короткометражний фільм "Одні" – це глибоко соціальний твір, який покаже глядачеві дитячий біль та боротьбу за право бути щасливою дитиною, за право мати повноцінну сім'ю.

З тривогою ми спостерігаємо, як зростає кількість дітей, позбавлених батьківського тепла. Жорстока війна залишила головного героя фільму, ще зовсім маленького хлопчика, без люблячої та щирої посмішки батька.

Але ж діти завжди мають право на своє щастя. Хоча життя часто змушує їх вже змалку виборювати його.

Трейлер короткометражного фільму "Одні": дивіться відео

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