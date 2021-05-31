Фільм створили у 2020 році за підтримки Держкіно України. Короткометражку, режисером якої є Дріз Олександр, вже незабаром покажуть і на 24 каналі.
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Про що мовиться у фільмі
Короткометражний фільм "Одні" – це глибоко соціальний твір, який покаже глядачеві дитячий біль та боротьбу за право бути щасливою дитиною, за право мати повноцінну сім'ю.
З тривогою ми спостерігаємо, як зростає кількість дітей, позбавлених батьківського тепла. Жорстока війна залишила головного героя фільму, ще зовсім маленького хлопчика, без люблячої та щирої посмішки батька.
Але ж діти завжди мають право на своє щастя. Хоча життя часто змушує їх вже змалку виборювати його.
Трейлер короткометражного фільму "Одні": дивіться відео
Коротко про фестиваль "Молодість"
- Кінофестиваль відбуватиметься у Києві з 29 травня по 6 червня 2021 року.
- Офіційний слоган події 2021 року: "В роздумах над вічним не пропусти Молодість".
- У програмі події – до 200 фільмів в Міжнародному та Національному конкурсах, Конкурсі та Позаконкурсній програмі.
- Окрім фільму "Одні" Валентини Черкашиної, на фестивалі представлять такі короткометражки як "Останній день юності" Антона Чистякова і Романа Краснощока, "Фаза" Миколи Засеєва, "Нетерпимість"Станіслава Битюцького, "Rich Bitch" Маргарити Лукіч, "Обійми мене"Катерини Царік.