Перший випуск 2 сезону можна буде подивитись вже 1 червня в ефірі телеканалу. Проєкт створили з метою популяризації усиновлення серед українців.

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"Щастя – бути впійманому в обіймах чи вперше прокататися з татом на велосипеді. Щастя – плакати вночі з мамою через перше невдале кохання і знати, що все буде добре, адже рідні поруч", – сказала авторка та ведуча проєкту Мар'яна Романяк.

Вона наголосила, що в Україні 6 тисяч дітей чекають на усиновлення.

Довідка. Усі випуски 1 сезону ви можете переглянути на ютубі 24 каналу. Також їх можна прочитати у текстовій версії на сайті.

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