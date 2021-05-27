Перший випуск 2 сезону можна буде подивитись вже 1 червня в ефірі телеканалу. Проєкт створили з метою популяризації усиновлення серед українців.
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"Щастя – бути впійманому в обіймах чи вперше прокататися з татом на велосипеді. Щастя – плакати вночі з мамою через перше невдале кохання і знати, що все буде добре, адже рідні поруч", – сказала авторка та ведуча проєкту Мар'яна Романяк.
Вона наголосила, що в Україні 6 тисяч дітей чекають на усиновлення.
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