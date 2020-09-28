За перший сезон програми "Рідні" відзняли історії 10 родин. Також розповіли про кількадесят дітей, які досі чекають на сім'ю.

Упродовж зйомок почули сотні асоціацій до слова "родина" і всі вони без винятку теплі, радісні і мотивуючі. Про те, як знімали програму "Рідні" і якого нового значення набуло це слово – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Над проєктом працювала ціла команда

Здавалося б, 10 хвилин програми про усиновлення. Але це лише маленька частинка історій людей, які сотні глядачів дивилися на одному подиху. Однак насправді над проєкт працювала ціла команда.

Вони сперечалися й погоджувалися, обирали різні формати та навіть сварилися під час монтажу. Але були єдині в тому, щоб розповідати і розповідати про добрі історії. Для них слово "Рідні" – це вже не лише назва програми. За цей рік всі теж стали рідними один одному.



Зйомки проєкту "Рідні" / Скриншот з відео

Режисерка проєкту була при надії

"Коли ми почали зйомки проєкту, то я почала помічати, що тема дітей дуже відгукується мені. На той час я вже була при надії. Перші 5 програм я знімала вагітною, наступні 5 – вже з дитиною на руках. Насправді це було складно, але реально. Всі обмеження завжди в голові мами", – розповіла режисерка проєкту Христина Браславська.



Христина Браславська з дитиною / Скриншот з відео

Обрали звичний, але проникливий формат – розповідати історії.

На початку проєкту творці поставили собі питання: як зробити так, аби українці більше цікавилися усиновленням? Як пояснити, що ці діти нічим не відрізняються від інших: мають такі ж мрії, обожнюють морозиво, час від часу бешкетують, але понад усе у світі потребують обіймів і поцілунків від мами й тата.

Тоді почали розповідати історії родин, які можна пропустити крізь себе – поспівчувати, посумувати чи порадіти разом із героями. І це дало свої плоди.

Упродовж трансляцій проєкт "Рідні" я була відповідальна за роботу гарячої лінії. За весь період ми отримали приблизно 100 дзвінків. На цей момент ми супроводжуємо 5 сімей на шляху до усиновлення, яким надаємо інформаційну та психологічну підтримку. Віримо, що завдяки нашим спільним зусиллям кожна дитина зможе знайти своїх батьків, а батьки – свою дитину,

– розповіла представниця фонду "Рідні" Марта Красногор.

Її колега Марта Федорів додає: "Усиновлення – це головний напрямок фонду "Рідні". Ми створюємо свої проєкти, щоб робити щасливим життя дітей. І коли ми створювали медіапроєкт, ми хотіли показати успішні кейси дітей, які пройшли шлях усиновлення. Ми мотивуємо людей робити цей крок І діти отримують сім'ї, в яких вони можуть щасливо зростати."

"Рідні" зосередилася не лише на тому, аби відзняти програму й поставити "галочку" в уявному записнику. Команда повсякчас розширюється. Їх багато і стає все більше. Навколо цінностей важко зібрати "тих самих людей". Але їм вдалося і вони не зупиняються.



Як відбувалися зйомки проєкту / Скриншот з відео

"Стримувати сльози було важко"

"Я приєдналася до проєкту в процесі роботи. Мені було дуже цікаво працювати з цією командою. Коли ми почали робити випуски, стримувати сльози було дуже важко. Всі історії дуже зворушливі. І дуже надихає, що наша робота і цей проєкт – не просто так", – додала режисерка монтажу Яна Осійська.

Тема усиновлення не популярна в Україні. Нас повсякчас оточують сумніви й страх. А ще – сотня стереотипів і навіяних міфів. Але проєкт знайшов героїв, які наважилися своїм позитивним прикладом розказати свою історію.



Завдяки проєкту дітей-сиріт стає все менше / Скриншот з відео

"Найкраще в цій програмі – це наші герої. Зокрема, я була скептично налаштована знімати програму про всиновлення. Помітила, що люди не дуже хочуть про це говорити. Я була впевнена, що ми не знайдемо людей, які відверто розкажуть про свій досвід, як вони усиновили дітей, перед якими труднощами поставали. Наші герої – це ентузіасти. Це люди, які готові про це говорити, популяризувати, закликати інших, і які в першу чергу собою. і своїм прикладом доводять, що це класно", – пояснила редакторка проєкту Вікторія Іваскевич.

В Україні 6 тисяч дітей-сиріт. Саме такою фразою завершувалася кожна з 10-ти програм. Але уточнимо: завдяки проєкту "Рідні" таких дітей стає все менше, адже кілька глядачів нашої програми вже почали процес усиновлення.

Якщо ви готові поділитися своєю історією усиновлення, пишіть за адресою [email protected] А також телефонуйте на гарячу лінію за номером 0800 300 484.