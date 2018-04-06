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Украинские фестивали-2018, которые нельзя пропустить

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Украинские фестивали-2018 ждут вас
Украинские фестивали-2018 ждут вас / 24 Канал

Весна – время строить планы на лето! А какое же лето без хотя бы нескольких горячих музыкальных фестивалей? К счастью, отечественные фестивали не слишком уступают зарубежным. К нам приезжают настоящие звезды, а цены приятно удивляют. Редакция 24 Канала разведала, куда стоит поехать этим летом, когда и во сколько это обойдется.

К Вашему вниманию – афиша фестивалей 2018 в Украине.

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Флюгеры Львова 2018

Где: Львов
Когда: 5 и 6 мая
Сколько: билетов еще нет

Фестивалі Львів
Осталось ждать всего месяц!

Начнем с "Флюгеров Львова", ведь фестиваль стартует уже вот-вот! Ежегодно уже в течение 15 лет "Флюгеры" открывают сезон фестивалей в Украине. Действо проходит во внутреннем дворике Ратуши, в самом сердце старого Львова.

Фестиваль является международным и ежегодно увеличивает свои масштабы. Кроме музыки, посетителей ждут литературные акции, хеппенинги, медийные проекты, театральные акции. Традицией фестиваля были "Утренние пробуждения" с группой "Мертвий Півень". Однако с 2012 года на смену культовой рок-группе пришли другие исполнители.

За годы фестиваля на сцене выступило более 150 коллективов, т. е. около полутысячи деятелей искусства. Традиционно на фестивале звучит джаз и этно, однако действо не имеет четких ограничений по жанрам музыки. Так что меломаны с самыми различными предпочтениями будут довольны!

Atlas Weekend 2018

Где: Киев
Когда: 4-8 июля
Сколько: 1700 - 5000 грн

Фестивалі Київ
Невероятные масштабы

Относительно молодой фестиваль в столице успел зарекомендовать себя как одно из самых масштабных музыкальных событий на территории Украины.

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Организаторы называют Atlas Weekend крупнейшим музыкальным фестивалем Восточной Европы. В прошлом году на 8 сцен выходили 200 участников. Среди них – The Prodigy, Kasabian, Alex Clare, John Newman, Three Days Grace, Бумбокс, The Hardkiss, Monatik, Brainstorm, Noize MC.

В этом году тоже должно быть вкусно. Среди первых хедлайнеров: The Chemical Brothers, Lost Frequencies, Tom Odell. Не пропусти.

UPark Festival 2018

Где: Киев
Когда: 25-26 июля
Сколько: 2699 - 4700 грн

Мечтаете увидеть и услышать живое выступление Gorillaz, Massive Attack, Bonobo, Tove Lo, Young Fathers, Little Dragon, Kaleo? Тогда вам сюда! В самом центре столицы вас ждут два дня драйва и самой качественной музыки современности.

Кстати, фестиваль продолжает расширять свой лайнап. Поэтому посетителей еще ждут сюрпризы. Гостям фестиваля обещают фантастические свето-визуальные технологии.

Если покупать билет на один день, то еще можно успеть купить за 999 грн.

ZaxidFest 2018

Где: в 40 км от Львова, возле села Родатычи
Когда: с 24 по 26 августа
Сколько: стартовали билеты с 800 грн

Уже культовый фестиваль под Львовом ZaxidFest ждет посетителей в августе. Вам обещают крутую атмосферу, музыку на разные вкусы, красивую природу и качественное шоу.

Для гостей фестиваля обещают качественный палаточный городок, с освещением ночью, охраной, душами и вкусной кухней.

24 августа – в первый (нулевой) день ZaxidFest-2018 – вход на фестиваль будет бесплатным. Имейте в виду.

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Файне місто 2018

Где: Тернополь
Когда: 20-22 июля
Сколько: 170 – 850 грн

6 сцен и более 100 исполнителей из разных стран. 3 дня драйва. Вот главное, что вам надо знать о ежегодном фестивале "Файне місто". А еще лозунг этого фестиваля: территория свободных людей.

Кстати, уже объявлены имена первых участников. Выступят The Rasmus. Дарк стейдж всколыхнут Adept, To the Rats and Wolves, Infected Rain и другие исполнители! Лайн-ап будет дополняться, ждите сюрпризов.

Koktebel Jazz Festival 2018

Где: Одесса, Черноморск
Когда: 16-19 августа
Сколько: 145 - 4895 грн

Отдых на берегу моря, да еще и в стихии настоящей музыки? Вам на Koktebel Jazz Festival 2018! Лайн-ап этого феста не совпадает ни с одним другим событием.

2018-м году Koktebel Jazz Festival пройдет уже в шестнадцатый раз. Традиционно посетителям предложат джаз, но не ограничатся этим. Koktebel Jazz Festival игнорирует все рамки и ограничения. На фесте свой творческий путь начинали ДахаБраха, Jamala, The Hardkiss.

Для события свои эксклюзивные программы уже представили знаменитости из 45 стран. Среди них: Erik Truffaz, Stanley Clarke, Gus-Gus, Нино Катамадзе, De-Phazz, Ришар Гальяно, Аквариум, Kadebostany, The Bad Plus, Submotion Orchestra, Горан Брегович, Bjorn Barge, Ляпис Трубецкой.

Современное искусство будет представлено на знаменитом ARTISHOCK. А кроме традиционных сцен (Open Stage, Nu Jazz Stage, Special Stage), появится еще одна.

Республика 2018

Где: Каменец-Подольский
Когда: 31 августа – 2 сентября
Сколько: пока 450 грн

Фестивалі Україна 2018
Потрясающее место проведения гарантировано

Этот уже традиционный фестиваль музыки и стрит-арта RespublicaFEST закрывает сезон летних фестов.

Художественные проекты, образовательные панели, музыка на разные вкусы. Разве можно провести лето и встретить осень лучше? В этом году организаторы RespublicaFEST обещают изменить свою концепцию, фест станет еще более концептуальным и разнообразным.

Пока место проведения и лайн-ап RespublicaFEST 2018 держатся в тайне. Но обещают удивить!

Горячих фестивалей этим летом, качественной музыки и новых знакомств!

Автор: Настя Сукач
Теги: Новости Украины Новости Одессы LifeStyle Публикации Новости Киева Музыка Новости Львова отдых Статьи Фестивали
Источник: 24 Канал
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