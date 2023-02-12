Захватчик говорит, что отпуска не дают ни контрактникам, ни "частично мобилизованным". И все потому, что Россия взимает войска и предлагает оккупантам подписывать новые контракты.

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Выбор у захватчиков не велик

Оккупант жалуется, потому что отпуска обещают только через полгода. И это не всем. Поэтому захватчик уже не верит, что до конца так называемой "спецоперации", то есть войны, его отпустят домой.

Жена захватчика удивлена этим и говорит, что отпуск должен быть. В ответ на это оккупант говорит, что нет, ведь Путин подписал указ об увеличении армии – вот так и увеличивают ее, не давая никому возможности даже уйти в отпуск.

Теперь, как говорит оккупант, им предлагают продлить контракты. По его словам, у него теперь есть только 2 пути – либо он вернется в гробу, либо, может быть, после окончания войны. С последним точно можно поспорить.

А еще среди оккупантов идут разговоры, что февраль будет решающим месяцем, ведь Россия стянула войска и Украина также подтянула немало техники.

Либо мы всех победим, либо обо***емся и будет продолжение войны,

– говорит оккупант.

Перехвачен разговор оккупанта с женой: смотрите видео

Большое наступление россиян

Многие эксперты и мировые издания говорят о том, что Россия готова начать новое большое наступление ближе к годовщине вторжения в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наступление уже началось – россияне пытаются наступать на 5 направлениях фронта на Востоке.

В то же время, по словам Данилова, с большим наступлением у россиян есть большие проблемы – из-за мощных действий украинских защитников продолжается не то наступление, на которое рассчитывали захватчики.