Загарбник каже, що відпусток не дають ні контрактникам, ні "частково мобілізованим". І все тому, що Росія стягує війська й пропонує окупантам підписувати нові контракти.

Зверніть увагу Російські сапери підірвали будинок зі своїми солдатами і списали це на ЗСУ

Вибір у загарбників не великий

Окупант бідкається, бо відпустки обіцяють тільки через пів року. І то не всім. Тому загарбник вже й не вірить, що до кінця так званої "спецоперації", тобто війни, його відпустять додому.

Дружина загарбника здивована цим і каже, що відпустка мусить бути. У відповідь на це окупант каже, що ні, адже Путін підписав указ про збільшення армії – ось так і збільшують її, не даючи нікому можливості навіть піти у відпустку.

Тепер, як каже окупант, їм пропонують продовжити контракти. За його словами, у нього тепер є тільки 2 шляхи – або він повернеться в труні, або, можливо, після закінчення війни. З останнім точно можна посперечатися.

А ще серед окупантів йдуть розмови, що лютий буде вирішальним місяцем, адже Росія стягнула війська й Україна також підтягнула чимало техніки.

Або ми всіх переможемо, або обі***мося і буде продовження війни,

– каже окупант.

Перехоплена розмова окупанта з дружиною: дивіться відео

Великий наступ росіян

Чимало експертів та світових видань говорять про те, що Росія готова почати новий великий наступ ближче до роковин вторгнення в Україну. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступ уже почався – росіяни намагаються наступати на 5 напрямках фронту на Сході.

Водночас за словами Данілова, з великим наступом у росіян є великі проблеми – через потужні дії українських захисників наразі триває не той наступ, на який розраховували загарбники.