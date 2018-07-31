Фейкові новини перемагають в інтернеті

Дезінформація в інтернеті досягла такого стак, що фейкові новини уже починають витісняти реальні.

Об этом доложил председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорте Дамиан Коллинз, сообщает ВВС.

Он отметил, что сейчас люди едва могут отличить выдуманное от реального. Он добавил, что эта проблема является серьезной угрозой демократии.

Читайте также: Пост на сто тысяч: как пользователи Facebook ведутся на фейки

Также доклад Коллинза призывает жестче регулировать социальные сети.