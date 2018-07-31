Фейкові новини перемагають в інтернеті
Дезінформація в інтернеті досягла такого стак, що фейкові новини уже починають витісняти реальні.
Об этом доложил председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорте Дамиан Коллинз, сообщает ВВС.
Он отметил, что сейчас люди едва могут отличить выдуманное от реального. Он добавил, что эта проблема является серьезной угрозой демократии.
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Также доклад Коллинза призывает жестче регулировать социальные сети.
Источник: 24 Канал
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