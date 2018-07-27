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Пост на сто тысяч: как пользователи Facebook ведутся на фейки

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Как пользователи Facebook верят фотошопа и мемам
Как пользователи Facebook верят фотошопа и мемам / 24 Канал

Вы всегда внимательно фильтруете информацию в соцсетях и репостите у себя на странице только "адекватные" посты? Несколько примеров качественного фотошопа и удачных мемов, приведенных ниже, свидетельствуют о том, как легко сообщество в Facebook верит шутливым картинкам, что в более широком контексте демонстрирует сам механизм распространения фейковых новостей.

Поддержим его репостами!

Один из свежих "разводов" в соцсети произошел 22 июля, после исторического для Украины боя Александра Усика с россиянином Муратом Гассиевым, где наш боксер победил, получив титул абсолютного чемпиона мира и кубок Мохаммеда Али. Кажется, об этом не написали только крайне ленивые СМИ.

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На фоне новостного "безумия" вокруг победы Усика известный киевский блогер Дмитрий Коваленко решил пошутить, выложив в Facebook картинку с призывом поддержать спортсмена репостом, мол, его победа осталась "вне медийного внимания". И что же, пост за несколько дней "наблюдательные" пользователи репостнули десятки тысяч раз!

Многие из тех, кто репостнули этот пост, делали это не в шутку, а на полном серьезе,
– комментировал впоследствии Дмитрий, вспомнив о ложной истории мальчика, который якобы выиграл много медалей на олимпиаде, а о нем не написало ни одно СМИ.

Вот, собственно, этот школьник и интернет-мем о нем, который стал вирусным.

Мем про Антона ЦипкаПользователи поверили в реальность истории Антона Ципко настолько, что репостнули эту картинку более 133 тысяч раз

Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3056291

На самом деле школьник таки участвовал в олимпиаде по информатике в Тегеране, но в общем зачете занял 8 место.

Свой ответ на этот мем сделал журналист Александр Линник.

Поменял фотографию Антона на свою, олимпиаду по информатике в Тегеране на "олимпиаду по мемам" в Горишных Плавнях, количество участников и стран, на канонические 100500 и 9000, а чтобы подчеркнуть серьезность победы, добавил в углу картинки медаль Пурпурного Пепе (адаптированный вариант американской медали Пурпурное сердце),
– рассказывал он о своем "творение", опубликованном в Facebook.

Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3056291

К слову, картинка опубликована 15 марта, а сейчас количество репостов "в поддержку" Александра достигло 107 тысяч.

"Чудо" фотошопа

А это уже случай с "визуальным" фейком. Недавно в Facebook появилось изображение с подписью "В Коломые после ливня произошло такое вот чудо!".

Картинка із Картинка с "удивительной радугой" нарушает все законы физики

Фото с невероятной радугой пользователи оценили в почти 5 тысяч лайков и 50 тысяч репостов. Конечно, в природе существуют двойные, тройные и даже "четверные" радуги, но это очень редкие явления, которые случаются при определенных условиях.

Оригинальное же фотография этой радуги впервые было опубликовано в апреле 2015 года, и на ней естественное явление выглядело так:

Потрійна веселкаТройная радуга

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Таких примеров в Facebook собралось немало, поэтому, чтобы не стать разиней в соцести, критически относитесь к информации, которую там репостите.

Теги: Новости Украины Публикации Мемы Интернет Facebook Соцсети Курьезные новости
Источник: 24 канал
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