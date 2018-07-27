Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки

Ви завжди уважно фільтруєте інформацію у соцмережах і поширюєте в себе на сторінці лише "адекватні" дописи? Декілька прикладів якісного фотошопу та вдалих мемів, наведених нижче, свідчать про те, як легко спільнота у Facebook вірить жартівливим картинкам, що у ширшому контексті демонструє сам механізм поширення фейкових новин.

Підтримаємо його репостами!

Один зі свіжих "розводів" у соцмережі стався 22 липня, після історичного для України бою Олександра Усика із росіянином Муратом Гассієвим, де наш боксер переміг, здобувши титул абсолютного чемпіона світу та кубок Моххамеда Алі. Здається, про це не написали лише вкрай ліниві ЗМІ.

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На фоні новинного "божевілля" навколо перемоги Усика відомий київський блогер Дмитро Коваленко вирішив пожартувати, виклавши у Facebook картинку із закликом підтримати спортсмена репостами, мовляв, його перемога залишилася "поза медійною увагою". І що ж, допис за декілька днів "спостережливі" юзери поширили десятки тисяч разів!

Багато з тих, хто поширили цей допис, робили це не жартома, а цілком серйозно,

– коментував згодом Дмитро, згадавши про неправдиву історію хлопчика, який нібито виграв багато медалей на олімпіаді, а про нього не написало жодне ЗМІ.

Ось, власне, цей школяр та інтернет-мем про нього, який став вірусним.



Користувачі повірили у реальність історії Антона Ципка настільки, що поширили цю картинку понад 133 тисяч разів

Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3056291Насправді ж школяр таки брав участь в олімпіаді з інформатики в Тегерані, але в загальному заліку посів 8 місце.Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3056291

Свою відповідь на цей мем зробив журналіст Олександр Лінник.

Замінив фотографію Антона на свою, олімпіаду з інформатики в Тегерані на "олімпіаду з мемів" у Горішніх Плавнях, кількість учасників і країн, на канонічні 100500 і 9000, а щоб підкреслити серйозність перемоги, додав в кутку картинки медаль Пурпурного Пепе (адаптований варіант американської медалі Пурпурне серце),

– розповідав він про своє "творіння", опубліковане у Facebook.

Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3056291

До слова, картинка опублікована 15 березня, а зараз кількість репостів "у підтримку" Олександра сягнула 107 тисяч.

"Диво" фотошопу

А це вже випадок із "візуальним" фейком. Нещодавно у Facebook з'явилося зображення із підписом "У Коломиї після зливи сталося таке ось диво!".



Картинка із "дивовижною веселкою" порушує всі закони фізики

Фото із неймовірною веселкою користувачі оцінили у майже 5 тисяч уподобань та 50 тисяч репостів. Звісно, в природі існують подвійні, потрійні та навіть "четверні" райдуги, але це дуже рідкісні явища, які трапляються за певних умов.

Оригінальна ж світлина цієї веселки вперше була опублікована у квітні 2015 року, і на ній природне явище мало такий вигляд:



Потрійна веселка

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Таких прикладів у Facebook назбиралося багато, тому, щоб не стати соцмережною роззявою, критичніше ставтеся до інформації, яку там поширюєте.