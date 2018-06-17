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Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко

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Найсмішніші меми тижня
Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 Каналу

Тиждень, що минає, був багатим на події. Інтернет-юзери не змогли не відреагувати на них своєю жартівливою реакцією. Трамп зустрівся з Кім Чен Ином, у Трюдо відклеїлись брови, Путін виступив у "пухнастому бюстгальтері", а до Тимошенко прийшов голий електорат.

Історична зустріч Трампа з Кім Чен Ином

12 червня у Сінгапурі президент США Дональд Трамп вперше в історії зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Сторони підписали угоду про встановлення мирних відносин, звільнення полонених та спільну роботу над денуклеаризацією Корейського півострова.

Дивіться також: Суть зустрічі Трампа з Кім Чен Ином показали в дотепних карикатурах

Як відреагували на цю зустріч у мережі.

Трамп Ин зустріч
Реакція соцмереж на зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Кім Чен Ин Трамп

Реакція соцмереж на зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Зустріч Трампа з Кім Чен Ином
Реакція соцмереж на зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Зустріч Трампа з Кім Чен Ином
Реакція соцмереж на зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Трамп Ин зустріч
Зустріч Трамп з Кім Чен Ином

Трамп Кім Чен Ин
Реакція соцмереж на зустріч Трампа з Кім Чен Ином

via GIPHY

Накладні брови Джастіна Трюдо

З прем'єр-міністром Канади стався конфуз. У мережі з'явилось курйозне відео, як під час виступу у нього повільно сповзають брови.

У Twitter навіть з'явився акаунт під назвою "Брови Трюдо".

Дивіться відео про "сповзаючі" брови Джастіна Трюдо:

Стриптиз для Тимошенко

Під час форуму у Києві до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко вийшов чоловік, який просто на сцені роздягнувся перед політиком.

На спині юнака був напис "Новий курс України" із промовистою стрілкою вниз.

Дивіться відео, як голий чоловік вийшов на сцену до Тимошенко:

Стриптиз для Тимошенко
Стриптиз для Тимошенко: реакція соцмереж

Тимошенко новий курс

Новий курс Тимошенко: реакція соцмереж

"Пухнастий ліфчик" Путіна

Чемпіонат світу з футболу 2018 стартував у Росії. Президент РФ Володимир Путін був на відкритті у незвичному образі.

Під час виступу Путіна на відкритті ЧС-2018 режисери трансляції, вибрали такий ракурс, що пухнасті мікрофони опинились рівно навпроти грудей Путіна. У мережі жартують, що то Путін вдягнув святковий "пухнастий бюстгальтер" на церемонію.

 

Теги: Новини України Дональд Трамп Чемпіонат світу з футболу - 2018 Юлія Тимошенко Курйозні новини Володимир Путін Меми Кім Чен Ин Джастін Трюдо
Джерело: 24 Канал
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