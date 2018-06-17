Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко

Тиждень, що минає, був багатим на події. Інтернет-юзери не змогли не відреагувати на них своєю жартівливою реакцією. Трамп зустрівся з Кім Чен Ином, у Трюдо відклеїлись брови, Путін виступив у "пухнастому бюстгальтері", а до Тимошенко прийшов голий електорат.

Історична зустріч Трампа з Кім Чен Ином

12 червня у Сінгапурі президент США Дональд Трамп вперше в історії зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Сторони підписали угоду про встановлення мирних відносин, звільнення полонених та спільну роботу над денуклеаризацією Корейського півострова.

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Як відреагували на цю зустріч у мережі.



Реакція соцмереж на зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Реакція соцмереж на зустріч Трампа з Кім Чен Ином



Реакція соцмереж на зустріч Трампа з Кім Чен Ином



Реакція соцмереж на зустріч Трампа з Кім Чен Ином



Зустріч Трамп з Кім Чен Ином



Реакція соцмереж на зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Накладні брови Джастіна Трюдо

З прем'єр-міністром Канади стався конфуз. У мережі з'явилось курйозне відео, як під час виступу у нього повільно сповзають брови.

У Twitter навіть з'явився акаунт під назвою "Брови Трюдо".

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx — Ross McCulloch (@Rossmac212) 10 червня 2018 р.

Since the cats out of the bag with my fake eyebrows. I am going to die my fake eyebrows to promote the #LGBT community’s equal rights.#LGBTQ #RainbowBrowz pic.twitter.com/McpkTo5jTs — Trudeau’s Eyebrows (@TrudeasE) 11 червня 2018 р.

Дивіться відео про "сповзаючі" брови Джастіна Трюдо:

Стриптиз для Тимошенко

Під час форуму у Києві до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко вийшов чоловік, який просто на сцені роздягнувся перед політиком.

На спині юнака був напис "Новий курс України" із промовистою стрілкою вниз.

Дивіться відео, як голий чоловік вийшов на сцену до Тимошенко:



Стриптиз для Тимошенко: реакція соцмереж

Новий курс Тимошенко: реакція соцмереж

"Пухнастий ліфчик" Путіна

Чемпіонат світу з футболу 2018 стартував у Росії. Президент РФ Володимир Путін був на відкритті у незвичному образі.

Під час виступу Путіна на відкритті ЧС-2018 режисери трансляції, вибрали такий ракурс, що пухнасті мікрофони опинились рівно навпроти грудей Путіна. У мережі жартують, що то Путін вдягнув святковий "пухнастий бюстгальтер" на церемонію.

Anyone going to tell Putin he looks like he's wearing a furry bra? No? Thought not. #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/6ufx605R5v — Scott Ramsay (@therealstatto) 14 червня 2018 р.