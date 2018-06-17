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Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко

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Самые смешные мемы недели
Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 Каналу

Уходящая неделя была богатой на события. Интернет-юзеры не смогли не отреагировать на них своей шутливой реакцией. Трамп встретился с Ким Чен Ыном, у Трюдо отклеились брови, Путин выступил в "пушистом лифчике", а к Тимошенко пришел голый электорат.

Историческая встреча Трампа с Ким Чен Ыном

12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп впервые в истории встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Стороны подписали соглашение об установлении мирных отношений, освобождение пленных и совместную работу над денуклеаризацией Корейского полуострова.

Смотрите также: Суть встречи Трампа с Ким Чен Ыном показали в остроумных карикатурах

Как отреагировали на эту встречу в сети.

Трамп Ин зустріч
Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Кім Чен Ин Трамп

Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Зустріч Трампа з Кім Чен Ином
Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Зустріч Трампа з Кім Чен Ином
Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Трамп Ин зустріч
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Трамп Кім Чен Ин
Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном

via GIPHY

Накладные брови Джастина Трюдо

С премьер-министром Канады произошел конфуз. В сети появилось курьезное видео, как во время выступления у него медленно сползают брови.

В Twitter даже появился аккаунт под названием "Брови Трюдо".

Смотрите видео о "сползающих" бровях Джастина Трюдо:

Стриптиз для Тимошенко

Во время форума в Киеве к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко вышел мужчина, который прямо на сцене разделся перед политиком.

На спине юноши была надпись "Новый курс Украины" с говорящей стрелкой вниз.

Смотрите видео, как голый мужчина вышел на сцену к Тимошенко:

Стриптиз для Тимошенко
Стриптиз для Тимошенко: реакция соцсетей

Тимошенко новий курс

Новый курс Тимошенко: реакция соцсетей

"Пушистый лифчик" Путина

Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал в России. Президент РФ Владимир Путин был на открытии в необычном образе.

Во время выступления Путина на открытии ЧМ-2018 режиссеры трансляции, выбрали такой ракурс, что пушистые микрофоны оказались ровно напротив груди Путина. В сети шутят, что Путин надел праздничный "пушистый бюстгальтер" на церемонию.

 

Теги: Новости Украины Дональд Трамп Чемпионат мира по футболу - 2018 Юлия Тимошенко Курьезные новости Владимир Путин Джастин Трюдо Мемы Ким Чен Ын
Источник: 24 Канал
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