Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко
Уходящая неделя была богатой на события. Интернет-юзеры не смогли не отреагировать на них своей шутливой реакцией. Трамп встретился с Ким Чен Ыном, у Трюдо отклеились брови, Путин выступил в "пушистом лифчике", а к Тимошенко пришел голый электорат.
Историческая встреча Трампа с Ким Чен Ыном
12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп впервые в истории встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Стороны подписали соглашение об установлении мирных отношений, освобождение пленных и совместную работу над денуклеаризацией Корейского полуострова.
Смотрите также: Суть встречи Трампа с Ким Чен Ыном показали в остроумных карикатурах
Как отреагировали на эту встречу в сети.
Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном
Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном
Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном
Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном
Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном
Накладные брови Джастина Трюдо
С премьер-министром Канады произошел конфуз. В сети появилось курьезное видео, как во время выступления у него медленно сползают брови.
В Twitter даже появился аккаунт под названием "Брови Трюдо".
Смотрите видео о "сползающих" бровях Джастина Трюдо:
Стриптиз для Тимошенко
Во время форума в Киеве к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко вышел мужчина, который прямо на сцене разделся перед политиком.
На спине юноши была надпись "Новый курс Украины" с говорящей стрелкой вниз.
Смотрите видео, как голый мужчина вышел на сцену к Тимошенко:
Стриптиз для Тимошенко: реакция соцсетей
Новый курс Тимошенко: реакция соцсетей
"Пушистый лифчик" Путина
Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал в России. Президент РФ Владимир Путин был на открытии в необычном образе.
Во время выступления Путина на открытии ЧМ-2018 режиссеры трансляции, выбрали такой ракурс, что пушистые микрофоны оказались ровно напротив груди Путина. В сети шутят, что Путин надел праздничный "пушистый бюстгальтер" на церемонию.