Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко

Уходящая неделя была богатой на события. Интернет-юзеры не смогли не отреагировать на них своей шутливой реакцией. Трамп встретился с Ким Чен Ыном, у Трюдо отклеились брови, Путин выступил в "пушистом лифчике", а к Тимошенко пришел голый электорат.

Историческая встреча Трампа с Ким Чен Ыном

12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп впервые в истории встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Стороны подписали соглашение об установлении мирных отношений, освобождение пленных и совместную работу над денуклеаризацией Корейского полуострова.

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Как отреагировали на эту встречу в сети.



Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном



Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном



Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном



Встреча Трампа с Ким Чен Ыном



Реакция соцсетей на встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Накладные брови Джастина Трюдо

С премьер-министром Канады произошел конфуз. В сети появилось курьезное видео, как во время выступления у него медленно сползают брови.

В Twitter даже появился аккаунт под названием "Брови Трюдо".

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx — Ross McCulloch (@Rossmac212) 10 червня 2018 р.

Since the cats out of the bag with my fake eyebrows. I am going to die my fake eyebrows to promote the #LGBT community’s equal rights.#LGBTQ #RainbowBrowz pic.twitter.com/McpkTo5jTs — Trudeau’s Eyebrows (@TrudeasE) 11 червня 2018 р.

Смотрите видео о "сползающих" бровях Джастина Трюдо:

Стриптиз для Тимошенко

Во время форума в Киеве к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко вышел мужчина, который прямо на сцене разделся перед политиком.

На спине юноши была надпись "Новый курс Украины" с говорящей стрелкой вниз.

Смотрите видео, как голый мужчина вышел на сцену к Тимошенко:



Стриптиз для Тимошенко: реакция соцсетей

Новый курс Тимошенко: реакция соцсетей

"Пушистый лифчик" Путина

Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал в России. Президент РФ Владимир Путин был на открытии в необычном образе.

Во время выступления Путина на открытии ЧМ-2018 режиссеры трансляции, выбрали такой ракурс, что пушистые микрофоны оказались ровно напротив груди Путина. В сети шутят, что Путин надел праздничный "пушистый бюстгальтер" на церемонию.

Anyone going to tell Putin he looks like he's wearing a furry bra? No? Thought not. #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/6ufx605R5v — Scott Ramsay (@therealstatto) 14 червня 2018 р.