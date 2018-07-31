Фейкові новини перемагають в інтернеті

Дезінформація в інтернеті досягла такого стану, що фейкові новини уже починають витісняти реальні.

Про це доповів голова комітету Палати громад британського парламенту з культури, преси та спорту Даміан Коллінз, повідомляє ВВС.

Він відзначив, що зараз люди заледве можуть відрізнити видумане від реального. Він додав, що ця проблема є серйозною загрозою демократії.

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Також доповідь Коллінза закликає жорсткіше регулювати соціальні мережі.