Фейкові новини перемагають в інтернеті
Дезінформація в інтернеті досягла такого стану, що фейкові новини уже починають витісняти реальні.
Про це доповів голова комітету Палати громад британського парламенту з культури, преси та спорту Даміан Коллінз, повідомляє ВВС.
Він відзначив, що зараз люди заледве можуть відрізнити видумане від реального. Він додав, що ця проблема є серйозною загрозою демократії.
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Також доповідь Коллінза закликає жорсткіше регулювати соціальні мережі.
Джерело: 24 Канал
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