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Фейкові новини перемагають в інтернеті

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Людство живе в епоху фейків
Людство живе в епоху фейків / Фото з відкритих джерел

Дезінформація в інтернеті досягла такого стану, що фейкові новини уже починають витісняти реальні.

Про це доповів голова комітету Палати громад британського парламенту з культури, преси та спорту Даміан Коллінз, повідомляє ВВС.

Він відзначив, що зараз люди заледве можуть відрізнити видумане від реального. Він додав, що ця проблема є серйозною загрозою демократії.

Читайте також: Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки

Також доповідь Коллінза закликає жорсткіше регулювати соціальні мережі.

Теги: Новини політики Медіа Інтернет
Джерело: 24 Канал
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