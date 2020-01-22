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      ФГВ продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца

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      VAB банк

      Фонд гарантирования вкладов 6 февраля проведет повторный аукцион по продаже пула активов ВиЭйБи Банка, в который входят права требования по кредитам.

      Стартовая цена лотов - 1,17 млрд грн. В ходе торгов она может снизиться до 234,4 млн грн (установленная минимальная цена). Однако экс-владелец банка бизнесмен Олег Бахматюк предлагает вернуть 8 млрд грн, но ответа на предложение от ФГВФЛ и НБУ до сих пор не получил.

      16 января Фонд гарантирования уже выставлял на продажу указанный пул активов. Тогда стартовая цена была 5,86 млрд грн. В ходе торгов она снижалась до 1,17 млрд грн. Но в конце концов лот так и не был продан. Аукцион проводился на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN). Единственной сделкой на этом аукционе стала продажа участка земли в Закарпатье за 3200 грн, пишет "Обозреватель"

      "ВиЭйБи Банк" (VAB банк) был выведен с рынка решением НБУ вместе с большинством украинских банков во время так называемого "банкопада" - массовой ликвидации банков решением Нацбанка в 2014 году, хотя до этого имел кредитный рейтинг на уровне uaAA (очень высокая надежность банка в долгосрочном периоде) и считался одним из самых надежных украинских банков. Большинство кредитов в составе пула находится в залоге НБУ. Как заявляет Фонд гарантирования, соответствующие активы "до 10 раз торговались как отдельно, так и в составе пула в системе ProZorro.Продажи, но ни один покупатель пока не проявил к ним интереса".

      Экс-владелец ВиЭйБи банка Олег Бахматюк предлагал выплату задолженности банка перед государством в сумме 8 млрд грн с применением механизмов реструктуризации. Ответ на свое предложение от НБУ и ФГВФО бизнесмен до сих пор не получил. Между тем НАБУ начало допросы 10 тысяч работников аграрных компаний Бахматюка.

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      Теги: Новости Украины Банки Олег Бахматюк
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