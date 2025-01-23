Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг представителя МИД Георгия Тихого в четверг, 23 января. Ранее президент Зеленский с сарказмом отреагировал на заявления Фицо, отметив, что не может ничего планировать со словацким премьером, потому что тот "может поехать в Давос, но оказаться где-то в Сочи".

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Вопрос встречи с Фицо обсуждался

Представитель МИД рассказал, что возможность встречи Украины и Словакии действительно рассматривалась.

Организация встречи Зеленского и Фицо в Давосе обсуждалась со словацкой стороной,

– сказал Георгий Тихий.

Эта встреча не состоялась. Но, по словам спикера МИД, украинская сторона продолжит искать возможности "для выяснения со словацкой стороной всех вопросов, которые их беспокоят".

Он отметил, что это необязательно будет на уровне лидеров.

Напомним, что в Давосе Фицо якобы хотел встретиться с Зеленским, потому что жалуется, что остановка транзита газа через Украину вредит Словакии и Европе.