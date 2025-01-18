Президент Украины прокомментировал очередное "приглашение Фицо". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Зеленский потроллил Фицо

Украинский лидер сказал, что не может ничего планировать с Фицо, ведь словацкий премьер "может поехать в Давос, но оказаться где-то в Сочи".

Мы не знаем, кто покупает его билеты, поскольку он постоянно пропускает свои пункты назначения,

– отметил Владимир Зеленский.

Кстати, президент Украины также пристыдил Фицо после встречи с председателем оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой. В частности, заметил, что ждал одного лидера Словакии, но приехал другой.

Зеленский отметил, что эта встреча со словацкими парламентариями была хорошей. Очень конкретно и конструктивно поговорили с делегацией во главе с Михалом Шимечкой.

Напомним, президент приглашал премьера Словакии приехать в Киев. Однако Фицо отказался.

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Добавим, СМИ писали, что украинский лидер примет участие во Всемирном форуме в Давосе, который продлится в течение 20 – 24 января.