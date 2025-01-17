На эту встречу глава государства приглашал премьера Роберта Фицо, однако тот отказался, за что его пристыдил Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

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Что сказал Зеленский о встрече

Пятница. Ждал одного лидера Словакии – приехал другой. Хорошая была встреча со словацкими парламентариями. Делегация во главе с Михалом Шимечкой. Очень конкретно и конструктивно поговорили,

– написал глава государства.

Владимир Зеленский также выразил благодарность словацкому народу за поддержку. Он заверил, что Украина готова к открытому и взаимовыгодному диалогу по поводу того или иного вопроса, в частности в энергетической сфере. Он, по мнению президента, должен укрепить Украину и Словакию, а не Москву.

"Я рад, что мы можем найти взаимопонимание со словацкой стороной и дать надлежащие ответы на вопросы в сфере энергетической безопасности и геополитической определенности", – добавил украинский президент.

Напомним, 14 января вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил, что Роберт Фицо не поедет в Киев по приглашению Зеленского для обсуждения транзита газа. В то же время причины отказа от поездки Фицо представитель словацкого парламента не объяснил.



Украинская сторона встретилась с делегацией Словакии / Фото ОП

Ранее стало известно, что в Киев прибыла делегация оппозиционных политиков из Словакии, чтобы выразить поддержку Украине на фоне конфликта между Киевом и премьер-министром Робертом Фицо. Михал Шимечка, лидер "Прогрессивной Словакии", заявил, что их цель – восстановить дружеские отношения между странами.