На цю зустріч глава держави запрошував прем'єра Роберта Фіцо, однак той відмовився, за що його присоромив Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України.

Дивіться також Україна запропонувала Словаччині підтримку в енергетичній стабільності

Що сказав Зеленський про зустріч

Пʼятниця. Чекав одного лідера Словаччини – приїхав інший. Хороша була зустріч зі словацькими парламентарями. Делегація на чолі з Міхалом Шимечкою. Дуже конкретно й конструктивно поговорили,

– написав глава держави.

Володимир Зеленський також висловив вдячність словацькому народу за підтримку. Він запевнив, що Україна готова до відкритого та взаємовигідного діалогу з приводу того чи іншого питання, зокрема в енергетичній сфері. Він, на думку президента, має зміцнити Україну та Словаччину, а не Москву.

"Я радий, що ми можемо знайти порозуміння зі словацькою стороною та дати належні відповіді на питання у сфері енергетичної безпеки й геополітичної визначеності", – додав український президент.

Нагадаємо, 14 січня віцеспікер парламенту Словаччини Андрей Данко повідомив, що Роберт Фіцо не поїде до Києва на запрошення Зеленського для обговорення транзиту газу. Водночас причини відмови від поїздки Фіцо представник словацького парламенту не пояснив.



Українська сторона зустрілася з делегацією Словаччини / Фото ОП

Раніше стало відомо, що до Києва прибула делегація опозиційних політиків зі Словаччини, щоб висловити підтримку Україні на фоні конфлікту між Києвом та прем’єр-міністром Робертом Фіцо. Міхал Шимечка, лідер "Прогресивної Словаччини", заявив, що їхня мета – відновити дружні відносини між країнами.