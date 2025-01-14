Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар віцеспікера парламенту Словаччини Андрей Данко російським ЗМІ.

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Фіцо відмовився від поїздки у Київ

Андрей Данко зазначив російським пропагандистам, що Роберт Фіцо не поїде до Києва у п'ятницю на запрошення Зеленського для обговорення транзиту газу.

Водночас причини відмови від поїздки Фіцо представник словацького парламенту не пояснив. Також він нічого не зазначив, що взагалі планується зустріч Зеленського та прем'єр-міністра Словаччини найближчим часом.

До слова, Володимир Зеленський у соцмережі Х, коментуючи допис Роберта Фіцо провести перемовини щодо транзиту російського газу українською територією, запросив прем'єр-міністра Словаччини приїхати у Київ. Президент України обрав для цього дату 17 січня.

До цього Роберт Фіцо записав відеозвернення до Володимира Зеленського, де запросив його провести перемовини "якнайшвидше" на території Словаччини поблизу словацько-українського кордону. Прем'єр Словаччини підписав відкритого листа та зазначив, що хоче повністю зосередитися на вирішенні ситуації із припиненням транзиту газу.

Загалом після припинення транзиту російського газу через Україну в сусідні країни з 1 січня 2025 року Роберт Фіцо неодноразово кидався на українську сторону з емоційними заявами, погрожуючи припинити електропостачання та допомогу від Словаччини.