Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого у четвер, 23 січня. Раніше президент Зеленський із сарказмом відреагував на заяви Фіцо, зауваживши, що не може нічого планувати зі словацьким прем'єром, бо той "може поїхати до Давоса, але опинитися десь у Сочі".

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Питання зустрічі із Фіцо обговорювалося

Речник МЗС розповів, що можливість зустрічі України та Словаччини дійсно розглядалася.

Організація зустрічі Зеленського і Фіцо в Давосі обговорювалася зі словацькою стороною,

– сказав Георгій Тихий.

Ця зустріч не відбулася. Але, за словами речника МЗС, українська сторона продовжить шукати можливості "для з'ясування зі словацькою стороною всіх питань, які їх турбують".

Він зауважив, що це необов'язково буде на рівні лідерів.

Нагадаємо, що у Давосі Фіцо нібито хотів зустрітися із Зеленським, тому що бідкається, що зупинка транзиту газу через Україну шкодить Словаччині та Європі.