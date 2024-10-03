Об этом Фицо сказал в общении с журналистами. При этом он заявил, что хочет поддерживать связь и с Украиной.

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В Словакии надеются сохранить отношения с Москвой

Фицо заявил, что если конфликт в Украине завершится в период полномочий его правительства, то есть до 2027 года, он приложит все усилия для восстановления экономических и нормальных отношений с Россией.

Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском Союзе. Мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной,

– сказал премьер Словакии.

Он также вновь заявил, что военного решения конфликта в Украине не существует, и многие политики, по его словам, уже обсуждают необходимость компромиссов по украинскому вопросу. В качестве примера, он упомянул президента Чехии Петра Павела.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Украине воюют якобы "нацистские войска". По его словам, с этим "молча мирится" весь мир.