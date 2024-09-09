Об этом словацкий премьер заявил во время посещения Музея Холокоста в городе Середь в понедельник, 9 сентября. Стоит отметить, что Фицо регулярно транслирует нарративы российской пропаганды в своих речах.

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Фицо снова заговорил о "нацистах" в Украине

По словам Роберта Фицо, мир полон неправды и лжи, поскольку, с одной стороны, говорят о совершенных преступлениях, а с другой – якобы осуществляются невероятные компромиссы, "которые оскорбляют жертв Холокоста и расового насилия".

Мы все говорим о фашизме, нацизме, и при этом молча миримся с тем, что по Украине ходят подразделения, которые имеют очень четкое обозначение, которые связаны с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Поскольку это геополитическая битва, это никого не волнует,

– заявил премьер-министр Словакии.

Он также заявил, что теперь "фашистом" в Словакии называют человека, у которого "другое мнение".

Международное сообщество должно признать, что нельзя допустить, чтобы в Украине воевали войска, которые используют нацистские обозначения, которые часто так себя ведут,

– подытожил Фицо.

К слову, ранее стало известно, что Евросоюз работает над предложением осудить Словакию за размывание демократических норм. Это может привести к прекращению выделения средств блока для Братиславы.