Про це словацький прем'єр заявив під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь у понеділок, 9 вересня. Варто зазанчити, що Фіцо регулярно транслює наративи російської пропаганди у своїх промовах.

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Фіцо знову заговорив про "нацистів" в Україні

За словами Роберта Фіцо, світ сповнений неправди та брехні, оскільки, з одного боку, говорять про скоєні злочини, а з іншого – нібито здійснюються неймовірні компроміси, "які ображають жертв Голокосту та расового насильства".

Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими. Оскільки це геополітична битва, це нікого не хвилює,

– заявив прем'єр-міністр Словаччини.

Він також заявив, що тепер "фашистом" у Словаччині називають людину, у якої "інша думка".

Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські позначення, які часто так себе поводять,

– підсумував Фіцо.

До слова, раніше стало відомо, що Євросоюз працює над пропозицією засудити Словаччину за розмивання демократичних норм. Це може призвести до припинення виділення коштів блоку для Братислави.