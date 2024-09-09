Європейська комісія підготувала рішення про запуск процедури у зв'язку з рішенням Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, що наглядала за деякими справами про корупцію, пов'язаними з коштами ЄС. Про це повідомили джерела видання.

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ЄС розглядає блокування коштів Словаччини

Наразі процес перебуває на початковій стадії й потребуватиме схвалення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Журналісти зауважили, що близько 80% усіх державних інвестицій Словаччини фінансуються з фондів ЄС. Тож будь-які потенційні проблеми з фінансуванням стануть серйозним ударом для країни та єврозони, яка вже стикається з проблемами через надмірний дефіцит державних фінансів.

Одна з пропозицій передбачає використання Єврокомісією так званого механізму обумовленості, що дозволяє ЄС заморозити фінансування, коли він бачить, що гроші перебувають під загрозою, щоб утримати частину з 12,8 мільярда євро (14,2 мільярда доларів) фондів згуртування, виділених Словаччині в бюджеті блоку,

– повідомили співрозмовники видання.

Окрім того, Комісія вивчає можливість повернення всіх або частини 2,7 мільярда євро грантів на боротьбу з коронавірусом, які Словаччина отримала в межах витрат ЄС на боротьбу з пандемією. До речі, створення спеціальної прокуратури було умовою виділення цих коштів.

Видання зауважило, що відколи Фіцо повернувся до влади в жовтні, він став об'єктом пильної уваги з боку Брюсселя. Адже прем'єр Словаччини вирішив переглянути кримінальний кодекс і ліквідувати спеціальну прокуратуру, що займалася гучними справами про хабарництво, зокрема, тими, що спрямовані проти його союзників.

У травні Фіцо був поранений під час замаху. Після одужання він звинуватив у замаху "ворожу атмосферу, яку підігрівали преса й опозиція". Далі провів реформу державних ЗМІ, поставивши мовників під контроль уряду.

Цікаво! Словаччина стане вже другою країною, яке підпадає під дію механізму обумовленості. Раніше ЄС заморозив 6,3 мільярда євро з фондів згуртування Угорщини через порушення Будапештом верховенства права.