Европейская комиссия подготовила решение о запуске процедуры в связи с решением Роберта Фицо упразднить специальную прокуратуру, что надзирала за некоторыми делами о коррупции, связанными со средствами ЕС. Об этом сообщили источники издания.

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ЕС рассматривает блокирование средств Словакии

Сейчас процесс находится на начальной стадии и потребует одобрения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Журналисты отметили, что около 80% всех государственных инвестиций Словакии финансируются из фондов ЕС. Поэтому любые потенциальные проблемы с финансированием станут серьезным ударом для страны и еврозоны, которая уже сталкивается с проблемами из-за чрезмерного дефицита государственных финансов.

Одно из предложений предусматривает использование Еврокомиссией так называемого механизма обусловленности, что позволяет ЕС заморозить финансирование, когда он видит, что деньги находятся под угрозой, чтобы удержать часть из 12,8 миллиарда евро (14,2 миллиарда долларов) фондов сплочения, выделенных Словакии в бюджете блока,

– сообщили собеседники издания.

Кроме того, Комиссия изучает возможность возврата всех или части 2,7 миллиарда евро грантов на борьбу с коронавирусом, которые Словакия получила в рамках расходов ЕС на борьбу с пандемией. Кстати, создание специальной прокуратуры было условием выделения этих средств.

Издание отметило, что с тех пор как Фицо вернулся к власти в октябре, он стал объектом пристального внимания со стороны Брюсселя. Ведь премьер Словакии решил пересмотреть уголовный кодекс и ликвидировать специальную прокуратуру, занимавшуюся громкими делами о взяточничестве, в частности, теми, что направлены против его союзников.

В мае Фицо был ранен во время покушения. После выздоровления он обвинил в покушении "вражескую атмосферу, которую подогревали пресса и оппозиция". Далее провел реформу государственных СМИ, поставив вещателей под контроль правительства.

Интересно! Словакия станет уже второй страной, которое подпадает под действие механизма обусловленности. Ранее ЕС заморозил 6,3 миллиарда евро из фондов сплочения Венгрии из-за нарушения Будапештом верховенства права.