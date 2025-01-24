По словам Фицо, атака имела целью получить доступ к "конфиденциальной информации о диагнозах". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dennik N.

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В чем обвиняет Украину Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о "массированной кибератаке" на национальную страховую компанию, необоснованно обвинив Украину. Об этом он заявил во время экстренной пресс-конференции 24 января.

По словам Фицо, атака началась в полдень и имела целью доступ к "конфиденциальной информации о диагнозах".

В случае успеха, это сделает невозможным оказание медицинской помощи в Словакии. По состоянию на сейчас мы успешно отражаем атаку, но мы не можем полностью оценить, что произойдет в ближайшие минуты и часы,

– заявил он.

Никаких доказательств причастности Украины к этой кибератаке Фицо не предоставил.

Фицо назвал инцидент "частью хрестоматийного примера того, как ликвидируются непокорные правительства, которые имеют другой взгляд на некоторые вещи". Он заявил об ответственности Украины.

По его словам, "эта деятельность осуществляется лидерами оппозиции, неправительственными организациями, организованными иностранными государствами, иностранными инструкторами и средствами массовой информации".

В то же время, по данным Denník N, вероятно, речь идет не о масштабной кибератаке, а о фишинге – попытке получить конфиденциальную информацию путем мошенничества.

Никаких доказательств причастности Украины к этой атаке Фицо не предоставил.

В МИД Украины категорически отрицали эти обвинения и призвали к мирному содружеству.

В очередной раз призываем Премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить искать мнимых врагов в дружественной Словакии и словацкому народу Украине,

– заявили в украинском МИДе.

Напомним, Фицо обвинил словацкую оппозицию в подхалимстве перед Зеленским после визита в Киев, заявив, что правительство не поддержит членство Украины в НАТО и не отправит войска в Украину.

Фицо также отметил, что в случае прекращения транзита российского газа правительство ответит, угрожая наложить вето на помощь Украине со стороны ЕС.