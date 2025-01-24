Там говорят, что такими заявлениями о "подготовке госпереворота" он пытается объединить свой электорат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера МИД Георгия Тихого в четверг, 23 января.

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Фицо пытается запугать общество Словакии

Георгий Тихий отметил, что заявления Фицо – попытка запугать народ Словакии и "консолидировать свой электорат, не больше и не меньше". Он посоветовал словацкому премьеру проанализировать, почему на самом деле словаки недовольны действиями власти.

Но мне кажется, что премьер-министру Словакии стоит обратить внимание на свои собственные действия, которые возмущают людей в его стране и проанализировать, почему так происходит. То есть почему его собственные действия приводят к недовольству людей в его стране. И там он найдет ответы,

– сказал представитель МИД.

Он отметил, что во время Революции Достоинства в Украине также были фейки о проплаченных митингующих и "подготовленных боевиках".

"Это тогда не было смешно, а сейчас мне кажется, что это просто премьер-министр Словакии вытащил из шкафа что-то такое, что давно испортилось и уже не красиво такое использовать, как по мне, на публике", – подчеркнул Тихий.

Напомним, что на фоне своих заявлений о "Майдане в Словакии" Фицо заявил, чтобы соберет заседание Совета безопасности. Он считает, что на территории его страны сейчас действует "экспертная группа", которая занималась "событиями в Грузии" и Майданом в Украине.