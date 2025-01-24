Там кажуть, що такими заявами про "підготовку держперевороту" він намагається об'єднати свій електорат. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого у четвер, 23 січня.

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Фіцо намагається залякати суспільство Словаччини

Георгій Тихий зауважив, що заяви Фіцо – спроба залякати народ Словаччини та "консолідувати свій електорат, не більше і не менше". Він порадив словацькому прем'єру проаналізувати, чому насправді словаки невдоволені діями влади.

Але мені здається, що прем'єр-міністру Словаччини варто звернути увагу на свої власні дії, які збурюють людей в його країні і проаналізувати, чому так відбувається. Тобто чому його власні дії призводять до невдоволення людей в його країні. І там він знайде відповіді,

– сказав речник МЗС.

Він зауважив, що під час Революції Гідності в Україні також були фейки про проплачених мітингувальників і "підготовлених бойовиків".

"Це тоді не було смішно, а зараз мені здається, що це просто прем'єр-міністр Словаччини витягнув з шафи щось таке, що давно зіпсувалося і вже не красиво таке використовувати, як на мене, на публіці", – наголосив Тихий.

Нагадаємо, що на тлі своїх заяв про "Майдан у Словаччині" Фіцо заявив, щоб збере засідання Ради безпеки. Він вважає, що на території його країни зараз діє "експертна група", яка займалася "подіями в Грузії" та Майданом в Україні.