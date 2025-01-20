Так, нещодавно Володимир Зеленський провів зустріч у Києві зі словацькими парламентарями, зокрема з опозиціонером Міхалом Шимечкою. Це неабияк обурило прем'єра Словаччини. Роберт Фіцо звинуватив словацьку опозицію у підлабузництві перед Зеленським. Також він пригрозив, що не допустить Україну до НАТО і накладе вето на допомогу з боку ЄС, передає 24 Канал із посиланням на Aktuality.

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Психологи просять Фіцо піти у відставку

Понад сто професіоналів у галузі психології та психіатрії направили відкритого листа прем'єр-міністру Роберту Фіцо, звернувши увагу на його поведінку та вимагаючи його відставки.

Авторами листа є два видатних спеціалісти у сфері психіатрії – Йозеф Хашто та Антон Єретик. Крім них, лист підписали експерти з усієї Словаччини.

Ваша політична поведінка характеризується все більш авторитарним стилем, маніпулюванням фактами, брехнею, наклепом, нападами на політичних опонентів, журналістів і пересічних громадян, які висловлюють незгоду з вашою політикою,

– йдеться у звернення психологів.

Фахівці вказують на непорядну поведінку Фіцо щодо молоді. Зокрема, його випад на адресу школяра, який відмовився тиснути руки президенту країни через його позицію щодо України. Згідно з листом, прем’єр-міністр "дистанційно надсилає студенту виховні ляпаси", але на політичних демонстраціях разом з іншими членами партії SMER-DS "заохочували натовп використовувати вульгарні імена для тодішнього президента".

Прем'єру закидають те, що його політика спрямована на зміцнення власної влади, а не країни. "Ви підтримуєте людей, які поширюють змови, наклеп і брехню та спустошують нашу культуру", – наголошують фахівці.

У листі також вказується, що зовнішньополітичні ініціативи Фіцо суперечать політиці Європейського Союзу та НАТО, членом яких досі є Словаччина. Психіатри критикують негативне ставлення прем'єра до України та Володимира Зеленського, а також дружні стосунки з російським агресором.

Ми сподіваємося на вашу здатність до саморефлексії та можливість виправити свою політичну поведінку, зокрема розглянути можливість відходу з політики,

– зазначають спеціалісти.

Подібний лист також опублікувала Словацька палата психологів. Вона звертає увагу до зростання соціальної напруги та поганого настрою в Словаччині, оскільки напружені відносини між політиками передаються і громадянам.

Реакція Фіцо на лист

Роберт Фіцо відповів на лист у соцмережах. Він назвав авторів листа давніми опонентами чинної влади та звинуватив їх у зловживанні професією в політичних цілях. Він стверджує, що вони відкидають базові принципи демократії та не поважають результати виборів.

До слова, у Словаччині відбувалися протести проти прем'єра Роберта Фіцо через його політику зближення з Росією. Акції проходили в різних містах, зокрема в Братиславі, Кошице тощо.