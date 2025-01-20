Так, недавно Владимир Зеленский провел встречу в Киеве со словацкими парламентариями, в частности с оппозиционером Михалом Шимечкой. Это изрядно возмутило премьера Словакии. Роберт Фицо обвинил словацкую оппозицию в подхалимстве перед Зеленским. Также он пригрозил, что не допустит Украину в НАТО и наложит вето на помощь со стороны ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на Aktuality.

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Психологи просят Фицо уйти в отставку

Более ста профессионалов в области психологии и психиатрии направили открытое письмо премьер-министру Роберту Фицо, обратив внимание на его поведение и требуя его отставки.

Авторами письма являются два выдающихся специалиста в сфере психиатрии – Йозеф Хашто и Антон Еретик. Кроме них, письмо подписали эксперты со всей Словакии.

Ваше политическое поведение характеризуется все более авторитарным стилем, манипулированием фактами, ложью, клеветой, нападениями на политических оппонентов, журналистов и рядовых граждан, которые выражают несогласие с вашей политикой,

– говорится в обращении психологов.

Специалисты указывают на непорядочное поведение Фицо в отношении молодежи. В частности, его выпад в адрес школьника, который отказался пожимать руки президенту страны из-за его позиции в отношении Украины. Согласно письму, премьер-министр "дистанционно посылает студенту воспитательные пощечины", но на политических демонстрациях вместе с другими членами партии SMER-DS "поощряли толпу использовать вульгарные имена для тогдашнего президента".

Премьера упрекают в том, что его политика направлена на укрепление собственной власти, а не страны. "Вы поддерживаете людей, которые распространяют заговоры, клевету и ложь и опустошают нашу культуру", – отмечают специалисты.

В письме также указывается, что внешнеполитические инициативы Фицо противоречат политике Европейского Союза и НАТО, членом которых до сих пор является Словакия. Психиатры критикуют негативное отношение премьера к Украине и Владимиру Зеленскому, а также дружеские отношения с российским агрессором.

Мы надеемся на вашу способность к саморефлексии и возможность исправить свое политическое поведение, в частности рассмотреть возможность ухода из политики,

– отмечают специалисты.

Подобное письмо также опубликовала Словацкая палата психологов. Она обращает внимание на рост социальной напряженности и плохого настроения в Словакии, поскольку напряженные отношения между политиками передаются и гражданам.

Реакция Фицо на письмо

Роберт Фицо ответил на письмо в соцсетях. Он назвал авторов письма давними оппонентами действующей власти и обвинил их в злоупотреблении профессией в политических целях. Он утверждает, что они отвергают базовые принципы демократии и не уважают результаты выборов.

К слову, в Словакии происходили протесты против премьера Роберта Фицо из-за его политики сближения с Россией. Акции проходили в разных городах, в частности в Братиславе, Кошице и тому подобное.