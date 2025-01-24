За словами Фіцо, атака мала на меті отримати доступ до "конфіденційної інформації про діагнози". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dennik N.

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У чому звинувачує Україну Фіцо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про "масовану кібератаку" на національну страхову компанію, необґрунтовано звинувативши Україну. Про це він заявив під час екстреної пресконференції 24 січня.

За словами Фіцо, атака розпочалася опівдні й мала на меті доступ до "конфіденційної інформації про діагнози".

У разі успіху, це унеможливить надання медичної допомоги в Словаччині. Станом на зараз ми успішно відбиваємо атаку, але ми не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини і години,

– заявив він.

Жодних доказів причетності України до цієї кібератаки Фіцо не надав.

Фіцо назвав інцидент "частиною хрестоматійного прикладу того, як ліквідуються непокірні уряди, які мають інший погляд на деякі речі". Він заявив про відповідальність України.

За його словами, "ця діяльність здійснюється лідерами опозиції, неурядовими організаціями, організованими іноземними державами, іноземними інструкторами та засобами масової інформації".

Водночас, за даними Denník N, ймовірно, йдеться не про масштабну кібератаку, а про фішинг – спробу отримати конфіденційну інформацію шляхом шахрайства.

Жодних доказів причетності України до цієї атаки Фіцо не надав.

У МЗС України категорично заперечили ці звинувачення та закликали до мирного співінування.

Вчергове закликаємо Премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні,

– заявили в українському МЗС.

Нагадаємо, Фіцо звинуватив словацьку опозицію у підлабузництві перед Зеленським після візиту до Києва, заявивши, що уряд не підтримає членство України в НАТО і не відправить війська в Україну.

Фіцо також зазначив, що у разі припинення транзиту російського газу уряд відповість, погрожуючи накласти вето на допомогу Україні з боку ЄС.