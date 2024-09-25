Конверт с поручением на имя Роберта Фицо поступил 25 сентября. Это TASR подтвердили в отделе прессы и информации УВ.

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Отправитель неизвестен

По данным новостного портала, сотрудники Управления защиты должностных лиц Конституции и дипломатических миссий обнаружили конверт во время утренней проверки почты, адресованной непосредственно премьер-министру.

Письмо поступило от неизвестного отправителя.

Несколько месяцев назад на Роберта Фицо было совершено покушение. Он некоторое время находился в больнице, однако затем его состояние стабилизировалось.

Недавно избранный на должность министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который незадолго до этого успел возмутить новым заявлением.

О встрече со скандальным словацким чиновником сообщил МИД Украины. Встреча прошла сегодня, 18 сентября, в столице Словакии – Братиславе.