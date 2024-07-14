После стрельбы Трамп около минуты лежал на полу, однако впоследствии поднялся. На его лице был заметен кровавый след. После покушения служба охраны оперативно эвакуировала кандидата в президенты Соединенных Штатов.

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Роберт Фицо сравнил покушения на себя и на Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого также недавно стреляли, прокомментировал покушение на действующего кандидата в президенты США Дональда Трампа, что произошло на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Политик подчеркнул, что сценарий обоих событий похож "как ксерокс".

Если бы нападавший на Трампа знал словацкий, ему достаточно было бы прочитать газеты N, Sme или Aktuality, чтобы получить желание "разобраться" с непокорным экс-президентом США. Сценарий как через ксерокс,

– написал Фицо на своей странице в Facebook.

По его словам, политические оппоненты Трампа якобы пытаются его "закрыть", а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, "пока какой-то бедняга не берется за оружие".

Как пояснил глава словацкого правительства, в дальнейшем в обществе будут появляться многочисленные сообщения и речи о "необходимости примирения, умиротворения и прощения", однако дополнительных деталей Фицо не указал.

Напомним, в Фицо стреляли 15 мая перед домом культуры, где проходило заседание правительства. По словам свидетелей, кто-то из толпы позвал Фицо со словами "Роберт. иди-ка сюда". Когда премьер приблизился к людям, раздались выстрелы. З опубликованного в сети видео инцидента понятно, что их было по меньшей мере 5.

Также журналисты зафиксировали момент, как охранники подняли Фицо с земли и оперативно перенесли в машину и отвезли в больницу. Премьера доставили в медучреждение в Банской Быстрице, поскольку дорога в Братиславу заняла бы очень много времени, а состояние политика было тяжелым.

Сообщалось, что стрелок – это 71-летний писатель Юрий Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci. По словам Цинтулы, он стрелял в Фицо, потому что недоволен его политикой.