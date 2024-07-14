Після стрілянини Трамп близько хвилини лежав на підлозі, однак згодом підвівся. На його обличчі був помітний кривавий слід. Після замаху служба охорони оперативно евакуювала кандидата в президенти Сполучених Штатів.

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Роберт Фіцо порівняв замахи на себе й на Трампа

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, в якого також нещодавно стріляли, прокоментував замах на чинного кандидата в президенти США Дональда Трампа, що стався на передвиборчому мітингу у штаті Пенсильванія. Політик наголосив, що сценарій обох подій подібний "як ксерокс".

Якби нападник на Трампа знав словацьку, йому достатньо було б прочитати газети N, Sme або Aktuality, щоб отримати бажання "розібратися" з непокірним експрезидентом США. Сценарій як через ксерокс,

– написав Фіцо на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, політичні опоненти Трампа нібито намагаються його "закрити", а коли їм це не вдається, то вони лише підбурюють суспільство, "поки якийсь бідолаха не береться за зброю".

Як пояснив очільник словацького уряду, надалі у суспільстві з'являтимуться численні повідомлення та промови про "необхідність примирення, умиротворення і прощення", однак додаткових деталей Фіцо не вказав.

Нагадаємо, у Фіцо стріляли 15 травня перед будинком культури, де проходило засідання уряду. За словами свідків, хтось із натовпу покликав Фіцо зі словами "Роберте. йди-но сюди". Коли прем'єр наблизився до людей, пролунали постріли. З опублікованого у мережі відео інциденту зрозуміло, що їх було щонайменше 5.

Також журналісти зафіксували момент, як охоронці підняли Фіцо із землі та оперативно перенесли в машину та відвезли до лікарні. Прем'єра доправили до медзакладу у Банській Бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б дуже багато часу, а стан політика був важким.

Повідомлялося, що стрілець – це 71-річний письменник Юрій Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci. За словами Цинтули, він стріляв у Фіцо, бо незадоволений його політикою.