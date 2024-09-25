Конверт із дорученням на ім’я Роберта Фіцо надійшов 25 вересня. Це TASR підтвердили у відділі преси та інформації УВ.

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Відправник невідомий

За даними новинного порталу, співробітники Управління захисту посадових осіб Конституції та дипломатичних місій виявили конверт під час ранкової перевірки пошти, адресованої безпосередньо прем'єр-міністру.

Лист надійшов від невідомого відправника.

Кілька місяців тому на Роберта Фіцо було здійснено замах. Він якийсь час перебував в лікарні. проте потім його стан стабілізувався.

Нещодавно обраний на посаду міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який незадовго до цього встиг обурити новою заявою.

Про зустріч зі скандальним словацьким посадовцем повідомило МЗС України. Зустріч пройшла сьогодні, 18 вересня, у столиці Словаччини – Братиславі.