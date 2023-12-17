"Был такой бум": Фицо хочет снять санкции с бизнесмена, дружившего с "Ночными волками" и Путиным

Премьер Словакии Роберт Фицо призвал исключить из санкционного списка ЕС словацкого бизнесмена и байкера Йозефа Гамбалка. На него ранее наложили ограничения за связи с пропутинскими байкерами.

Глава словацкого правительства считает, что Гамбалек несправедливо попал под санкции. По его словам, единственная вина байкера состоит в том, что он – любитель мотоциклов.

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"Был такой бум"

Так, Роберт Фицо считает, что к бизнесмену применили ограничения только потому, что так было "модно". Мол, тогда "был такой бум" – все связанное с Россией вносить в санкционный список.

Премьер Словакии обвинил бывшего министра иностранных дел Корчока в том, что он предоставил коллегам "ложную информацию" о Гамбалке.

Фицо заявил, что уже сконтактировал с президентом Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен по поводу снятия санкций с байкера.

Что известно о Йозефе Гамбалке

Словацкий бизнесмен и байкер. Имеет давние контакты с политиками партии Фицо Smer, в том числе министром обороны Робертом Калиняком, фигурантом ряда расследований. Летом 2022 года ЕС ввел санкции против лидера российского мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова. Тогда же под ограничения попал и сам Гамбалек, который поддерживает дружбу с "волками", а также благодаря ей встречался с Путиным. Отметим, что "Ночные Волки" – российская организация мотоциклистов, которая в последнее время участвует в пропагандистских акциях великодержавно-имперской направленности, а также в рекламных кампаниях в поддержку персонально Путина.

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