Словакия бурно отреагировала на заявление Зеленского о "втором энергетическом фронте"

Премьер Словакии Роберт Фицо угрожает Украине прекратить поставлять электроэнергию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этим он открывает "второй энергетический фронт", на что возмутились в словацком МИДе.

Там считают слова своего премьера преувеличенными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Словакии.

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Словакия призвала Украину "не создавать новых врагов"

"Мы отвергаем любые глупости об открытии второго энергетического фронта, о котором безосновательно фантазирует президент Украины Владимир Зеленский, а также о каком-то мнимом союзе с Владимиром Путиным", – поспешили заявить в словацком МИД.

Там считают, что все обвинения безосновательны, потому что именно "действующее правительство поставило проект укрепления взаимосвязи системы передачи электроэнергии одним из своих приоритетов".

С начала конфликта мы в пределах наших возможностей оказывали и будем оказывать гуманитарную помощь беззащитным, обездоленным жителям Украины. Также наш партнер МИД Украины не должен упускать из виду тот факт, что российский газ, который распределяется через их территорию, приносит высокие и значительные доходы Украине, которая в этом очень нуждается,

– говорится в заявлении министерства.

Там также заявили, что Украине "не стоит создавать новых врагов и фантазировать о появлении какого-то второго фронта", потому что якобы Словакия как член ЕС будет поддерживать украинский народ, а еще, что все "заявления" могут "быстро обернуться против самой Украины".

"Правительство Словацкой Республики должно прежде всего защищать стратегические интересы нашей страны и наших граждан, а также интересы ЕС, и оно действует в любом случае, нравится это украинской стороне или нет", – говорится в заключительной части заявления словацкого МИД.