Отметим, что Фицо угрожал прекратить импорт электроэнергии в Киев из-за отказа продлить соглашение с Россией о транзите газа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также "Будет весело отовсюду": экономист объяснил угрозы Фицо об отключении электроэнергии Украине

Прекратит ли Словакия поставлять электроэнергию в Украину

По мнению Галущенко, Словакия испытает финансовые трудности, если прекратит импорт электроэнергии в Украину. По словам главы Минэнерго, речь идет о потере сотен миллионов долларов в год.

Мы не говорим о какой-то бесплатной электроэнергии или поставке – мы говорим об электроэнергии, за которую мы платим,

– говорит Галущенко.

Он отметил, что в случае, когда Словакия действительно прекратит поставлять электроэнергию в Украину, ее смогут заменить импортом из Румынии и Польши.

Ранее Владимир Зеленский также отреагировал на угрозы словацкого премьера. Он заявил, что, вероятно, Фицо выполняет поручение Путина и пытается открыть против Украины второй энергетический фронт.

Зеленский напомнил Фицо, что поддержка России является аморальной, и добавил, что его недальновидная политика оставила народ Словакии без компенсации за потерю транзита газа.