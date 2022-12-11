"Спасибо, Роналду": ФИФА подготовила эмоциональный ролик для легенды – видео
Криштиану Роналду был крайне разочарован после вылета сборной Португалии на стадии четвертьфинала ЧМ-2022. Чтобы немного подбодрить звезду мирового футбола, ФИФА подготовила ему особый подарок.
Сборная Португалии сенсационно уступила представителю африканского континента команде Марокко (0:1) и покинула Катар. Мечта Криштиану Роналду стать чемпионом мира так и не сбылась.
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Легендарный португалец со слезами на глазах покинул стадион "Эль-Тумама", не сдерживая своих эмоций.
В честь одного из лучших футболистов мира ФИФА выпустила ролик с вырезкой моментов Криштиану Роналду на чемпионатах мира. А их в карьере португальца собралось пять.
"Спасибо, Роналду", – подписали свой ролик организаторы Мундиаля.
Видео ролика ФИФА в честь Роналду
Отметим, что, несмотря на вылет от Марокко, Роналду покорил еще один рекорд. Четвертьфинальный матч стал 196-м для звездного португальца и по этому показателю сравнялся с мировым рекордсменом Бадер Аль-Мутава из Кувейта.
Криштиану Роналду на чемпионатах мира
- На ЧМ-2022 в Катаре Криштиану Роналду стал пятым футболистом (и вторым европейцем), сыгравшим на пяти чемпионатах мира.
- В первом матче против Ганы Роналду открыл счет ударом с пенальти и стал первым в истории футболистом, забивавшим на пяти чемпионатах мира.
- Матч против Марокко стал для CR7 22-м на чемпионатах мира.
- Португалец вышел на чистое пятое место по количеству матчей на ЧМ, уступая только Лотару Маттеусу, Мирославу Клозе, Лионелю Месси и Паоло Мальдини.