Фигурант базы "Миротворец" Добродомов претендует на место в совещательном органе при Минобороны

Министерство обороны опубликовало перечень кандидатов, которые направились в общественный антикоррупционный орган при министерстве. Участие в национальном отборе принимает экснардеп Дмитрий Добродомов.

Об этом сообщил представитель InformNapalm Михаил Макарук.

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"У этого "товарища" очень плодотворный опыт сотрудничества с российскими пропагандистами и спецслужбами! Напомню, что в 2015 – 2016 годах патриотические хакеры сломали переписку ряда российских пропагнандонов, которые координировали свою работу со спецслужбами немытой. Среди этих пропагандонов отдельно выделялась российская продюсер и журналистка Мария Столярова. Среди политиков, которых информационно курировала Столярова был и Дмитрий Добродомов!", – отметил Макарук.

В ходе переписки встречаются неоднократные упоминания того, что именно Столярова обеспечивает его пиар, равно как и пиар "Оппоблока". Очевидно, что именно такую задачу перед ней ставили российские спецслужбы. А Дмитрий Добродомов за связи с "фсбешными" журналистами был добавлен в базу "Миротворца", сообщил Михаил.

Теперь этот контактер с российскими пропагандонами в погонах рвется в антикоррупционный совет при Министерстве обороны. В орган, контролирующий прозрачность закупок. Как Добродомов будет распоряжаться информацией, полученной в МО? Не будет ли ее сливать своим русским друзьям и подругам? Призываю МО и контрразведку СБУ не допустить инфильтрацию подобного человека в аппарат Министерства!

– интересуется Михаил Макарук на своей странице в фейсбуке.

Он также добавляет, что именно Добродомов передал "4 канал" в собственность ликвидированному нардепу-коллаборанту, агенту ФСБ Алексею Ковалеву.