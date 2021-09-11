У Антоненко – "вторая любовь"

Андрей и Светлана отметили, что переживают сейчас "вторую любовь". Именно поэтому и решили обвенчаться.

К теме Суд продлил круглосуточный домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь

Андрей Антоненко находится под домашним арестом. Адвокат обвиняемого Дмитрий Круговой отметил, что суд предоставил соответствующее разрешение для того, чтобы он мог обвенчаться.

Таким образом Антоненко смог временно покинуть место отбывания круглосуточного ареста. К слову, свидетелем на их венчании была Яна Дугарь – еще одна фигурантка дела.

Антоненко обвенчались в Михайловском соборе / Фото Watchers.Media

Арест Антоненко: главное

Он находился в СИЗО 1,5 года. Под круглосуточный домашний арест его отправили 30 апреля 2021 года.

17 августа эту меру пресечения снова продлили.

Музыкант назвал свой выход из СИЗО маленькой победой.

Антоненко рассказывал, что дети после возвращения из СИЗО лишь тихонько подходили к нему и обнимали.

Текст публикации Watchers.Media:

Супруги Антоненко обвенчались в Михайловском соборе в Киеве.

Сегодня, 10 сентября, Андрей Антоненко и Светлана Антоненко прошли церемонию венчания на 15 году жизни в браке.

Как сообщили корреспонденту Watchers, супруги переживают "вторую любовь", поэтому и решили обвенчаться, чего не сделали раньше.

В то же время адвокат обвиняемого по делу Шеремета Андрея Антоненко Дмитрий Круговой сообщил, что суд дал разрешение, чтобы Антоненко временно покинул место отбывания круглосуточного домашнего ареста.

Фото: Герман Кригер