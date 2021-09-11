В Антоненків – "друге кохання"

Андрій та Світлана наголосили, що переживають зараз "друге кохання". Саме тому й вирішили обвінчатись.

До теми Суд продовжив цілодобовий домашній арешт Антоненка і зобов'язання для Дугарь

Андрій Антоненко перебуває під домашнім арештом. Адвокат обвинуваченого Дмитро Круговий зазначив, що суд надав відповідний дозвіл для того, щоб він міг повінчатись.

У такий спосіб Антоненко зміг тимчасово покинути місце відбування цілодобового арешту. До слова, свідком на їхньому вінчанні була Яна Дугарь – ще одна фігурантка справи.

Антоненки повінчались у Михайлівському соборі / Фото Watchers.Media

Арешт Антоненка: головне

Він перебував у СІЗО 1,5 роки. Під цілодобовий домашній арешт його відправили 30 квітня 2021 року.

17 серпня цей запобіжний захід знову продовжили.

Музикант назвав свій вихід з СІЗО маленькою перемогою.

Антоненко розповідав, що діти після повернення з СІЗО лише тихенько підходили до нього і обіймали.

Текст публікації Watchers.Media:

Подружжя Антоненків обвінчались у Михайловському соборі в Києві.

Сьогодні, 10 вересня, Андрій Антоненко та Світлана Антоненко пройшли церемонію вінчання на 15 році життя у шлюбі.

Як повідомили кореспонденту Watchers, подружжя переживає "друге кохання", тому й вирішили обвінчатись, чого не зробили раніше.

Водночас адвокат обвинуваченого у справі Шеремета Андрія Антоненка Дмитро Круговий повідомив, що суд надав дозвіл, щоб Антоненко тимчасово покинув місце відбування цілодобового домашнього арешту.

Фото: Герман Крігер