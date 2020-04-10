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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Фиксировать нарушения карантина и подавать в суд может не только полиция, – юрист

      - Читати новину українською
      Полиция наблюдает за гражданами Украины / mvs.gov.ua

      За нарушение правил карантина, которые введены сейчас в Украине, предусмотрены солидные штрафы. Кто может фиксировать эти нарушения и отправлять протоколы в суд? Читайте в материале 24 канала.

      Кабинет министров Украины для усиления мер безопасности во время карантина ввел новые жесткие ограничения. В частности, за административные нарушения предусмотрены штрафные санкции: для частных лиц – от 17 до 34 тысяч гривен, для юридических лиц – от 17 до 170 тысяч гривен.

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      При этом во многих СМИ и соцсетях распространяется информация, что выявлять административные правонарушения и фиксировать их в протоколах может только полиция.

      На самом деле – это не так! Составлять протоколы об административных правонарушениях и направлять их в суд также имеет право Муниципальная стража. Ее полномочия на составление протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предоставлено органами местного самоуправления,
      пояснил в комментарии 24 каналу адвокат Александр Гарбар.

      Карантинные ограничения в Украине

      • запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
      • нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
      • детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
      • нельзя посещать спортивные площадки;
      • ограниченно прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;
      • посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
      • нельзя самовольно покидать места обсервации;
      • выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.

      Юрист Александр Гарбар также рассказал о том, как правоохранители должны составлять протокол в отношении лица, привлеченного к ответственности за административное нарушение правил карантина.

      "Протокол о правонарушении всегда составляется в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, которое привлекается к ответственности", – уточняет адвокат.

      В протоколе описывается характер правонарушения, а также административная ответственность. Если правонарушение совершено несколькими лицами, то протокол составляется на каждого из них отдельно.

      При составлении протокола человеку должны объяснить его права и обязанности, о чем делается отметка в протоколе – в частности, возможность знакомиться с материалами дела, присутствовать при рассмотрении дела, пользоваться юридической помощью адвоката, обжаловать постановление по делу и прочее,
      – рассказал Александр Гарбар.

      Подробнее об этом читайте в статье 24 канала "Карантин в Украине: кто фиксирует нарушение и как штрафуют".

      карантин, відповідальність за порушенняОтветственность за нарушение карантина в Украине / инфографика 24 канала

      Автор: Анатолий Яворский
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Полиция Карантин в Украине 2020
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